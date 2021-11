“Poco hombre”: Bella de la Vega acusó de ‘ardido’ a Juan Antonio Edwards por negar su romance

Bella de la Vega con Juan Antonio Edwards. El actor cuenta con 60 años de trayectoria (Foto: Instagram/@actrizbelladelavega)

Luego de que hace unos días Bella de la Vega anunciara que se se encontraba dándole una nueva oportunidad al amor después de que hace casi un año falleciera José Ángel García, su pareja, el público mostró cierto desconcierto. Y es que la actriz hizo público su luto cuando el papá de Gael García falleció derivado de una fibrosis pulmonar.

Entonces la viuda expresó que había muerto “el amor de su vida”, con quien llevaba algunos años de relación sentimental. Bella conoció a José Ángel en los foros de Televisa, donde ambos participaron en las grabaciones de programas unitarios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Tras un publicitado romance en el que la pareja incluso grabó divertidos TikToks, el director de escena perdió la vida a inicios de este año, causando conmoción entre el gremio artístico y la tristeza en su viuda, quien fue duramente criticada por el público cuando compartió en su perfil de Facebook un par de fotografías donde aparece al lado del féretro con el cadáver del actor.

Al lado de José Ángel García, su gran amor, duró varios años Foto: Archivo

Esta acción fue señalada como insensible y de mal gusto por parte de los internautas, sin embargo la también bailarina de 42 años se justificó alegando que la fotografía en cuestión apelaba a un trato que tuvo ella con su pareja antes de morir, siendo el actor quien le habría pedido hace tiempo que lo retratara en esas circunstancias.

Tras el fallecimiento de José Ángel, Bella comenzó a rehacer su vida y a buscar nuevas oportunidades en el medio artístico. Tal es así que fue convocada para participar como concursante en el reality show Survivor México, donde duró algunas semanas antes de ser expulsada. Con este proyecto logró cierta proyección ante su público que se reafirmó con su incursión en el segmento del programa Venga la alegría ¡Quiero cantar, donde también dio de qué hablar por su polémica personalidad.

Fue apenas hace unos días cuando la actriz confirmó que estaba saliendo con el también director de escena Juan Antonio Edwards, de 66 años, en un plan amoroso, sin embargo se mostró con recelo al tratarse de un hombre más de dos décadas mayor que ella y además fue un gran amigo de su fallecida pareja.

Bella conoció a Juan Antonio tiempo atrás, cuando su fallecido esposo los presentó Foto: Instagram

Tras difundirse la información de que estaba contemplando un romance, fue el propio actor quien contó al programa Ventaneando que Bella había “malinterpretado sus palabras”, es decir, que nunca le propuso iniciar una relación de noviazgo seria, sino que la actriz le había dado otro significado a sus intenciones.

Ante tales declaraciones Bella arremetió contra el veterano actor y lo calificó como un “poco hombre”. Así lo dijo la bailarina para la revista TVNotas: “Sus declaraciones son de poco hombre y de ardido, porque descubrí que me era infiel y lo mandé a volar. Está muy mal su proceder, es un mentiroso y poco caballero, quedó muy mal parado”.

Acerca de que probablemente Bella había confundido las intenciones de Juan Antonio, la también influencer destacó: “No, no me confundí, me pidió que fuera su novia. Independientemente de que llegó a mi casa, se hizo el romántico, el querendón, besándome, y con sus manos de pulpo, tocándome las nalgas, me manoseó todo lo que pudo; sólo no hubo sexo porque le puse un alto y seguramente se molestó porque no aflojé”, confesó.

En medio de su luto, Bella participó en Survivor México y Venga la alegría Foto: Instagram/@belladelavegaoficial

“Él llegó a mi vida como alguien que tenía la actitud de ayudarme a salir de la tristeza, ser muy empático, lindo y con una cara muy diferente a la que después mostró; me dijo que era libre y soltero, pero fue un vil engaño. por medio de Instagram me llegó un mensaje anónimo de que Juan Antonio andaba con otra mujer en Morelos, donde radica, y que yo era una ilusa”, agregó.

Fue esta situación la que puso en alerta a la actriz, quien decidió dar por terminado su incipiente romance: “Lo pensé y me aguanté dos días para preguntarle si era verdad. Cuando le marqué, se puso muy nervioso, primero dijo que era una ex que se había encontrado y que tal vez por ello me habían comentado eso, pero después ya terminó aceptándolo... Que cómo podía estar confundido, que ni que fuera un chavito, se supone que ya es un hombre maduro. Él me engañó y se pasó de listo, cuando yo siempre fui muy linda con él”, contó la también modelo.

