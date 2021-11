Ninel Conde podría ver a su hijo tras casi dos años de ausencia

Ninel Conde podría volver a visitar a su hijo tras casi dos años sin poder convivir con él Fotos: Cuartoscuro // Instagram @ninelconde

Después de una gran batalla legal y hacer público el proceso de la guarda y custodia de su hijo Emmanuel, Ninel Conde podría volver a visitar a su hijo tras casi dos años sin poder convivir con él. Según el programa de espectáculos Ventaneando, la artista ya podrá tener visitas presenciales con el pequeño Emmanuel a partir de este martes 23 de noviembre y señalaron que esto sería posible, en parte, gracias a que Giovanni Medina -ex pareja de Ninel y padre de Emmanuel- decidió no apelar la resolución, para facilitar la convivencia entre madre e hijo.

Ninel Conde se dejó ver por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahí la actriz confesó ante varios de medios de comunicación que no pierde la fe de reencontrarse con su hijo antes de que termine el año y así poder pasar con Emmanuel Navidad o Año Nuevo. Cabe señalar que el “Bombón Asesino” llegó a un acuerdo extrajudicial con el padre del menor, según el programa de espectáculos del Ajusco, Giovanni Mediana para que bajo las condiciones que él quisiera le permitiera ver al niño.

Ninel Condeno pierde la fe de reencontrarse con su hijo antes de que termine el año y así poder pasar con él Navidad o Año Nuevo (Foto: Ninel Conde / Instagram)

En el pasado mes de junio la actriz y el empresario se vieron por última vez para presenciar una audiencia por la batalla legal que mantenían por la custodia de su hijo Emmanuel. Giovanni Medina mencionó en ese momento que el mismo niño “no quería ver a su mamá”. Por esta situación se acordó que Ninel tenía la oportunidad de platicar con el infante por videollamadas programadas. En su momento Ninel opinó al respecto:

“No pude. Lo vi un segundito en las videollamadas pero ya también me quitaron las videollamadas entonces sí estoy bastante triste por eso pero bueno ya se intentará”, expresó la cantante desde Guadalajara, Jalisco para el programa Sale el Sol.

Al parecer, Giovanni habría flexibilizado su postura (Foto: ninelconde / Instagram)

Ahora todo es diferente, según informó el programa Ventaneando, así lo determinó el lunes 22 de noviembre el juez a cargo del juicio por la custodia del menor, lo que se convierte en la primera victoria de Ninel Conde en el caso. Y es que, recientemente, ella había sufrido un duro revés, cuando las autoridades le retiraron incluso las visitas virtuales, debido a que su el niño no quería verla.

Al parecer, Giovanni habría flexibilizado su postura, luego que Ninel le mandara a decir a través de los medios que estaba dispuesta a aceptar el acuerdo que él quisiera con tal de que el padre de su hijo, quien posee la custodia temporal del menor, le permitiera volver a estar junto a Emmanuel.

Ninel Conde inició el mes mandando mensajes de tregua -de manera constante- donde el más más recordado fue cuando de manera directa y sin miedo solicito poner fin a la batalla legal para lograr con su cometido:

Se espera que Ninel Conde se reencuentre con Emmanuel

“Ojalá que podamos conciliar con el papá de mi hijo, que me lo deje ver. Ya estamos buscando la manera pues de contactarlo para que nos permita ver a mi hijo en las condiciones que él me pida estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto. Ojalá que lo tome por el bien de Emmanuel. Me encantaría poder abrazar a mi hijo y poder darle un regalito y así poder tener un hermoso fin de año. Dios es mi fuerza, mi público o la gente que me apoya de ustedes, de las personas que me contratan y me dan trabajo así como mi equipo de trabajo ”, declaró la actriz a Venga La Alegría.

Se espera que con este resultado a su favor, Ninel Conde en los próximos días se reencuentre con Emmanuel y comparta con sus seguidores la buena noticia ya que sus fans así lo esperan.

