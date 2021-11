Ninel Conde está dispuesta a “ceder” con tal de ver a su hijo

Ninel Conde mandó un mensaje a su ex pareja Giovanni Medina para conciliar Fotos: Cuartoscuro // Instagram @ninelconde

Después de casi dos años sin poder ver a su hijo menor Emmanuel Medina, Ninel Conde le mandó un mensaje a su ex pareja Giovanni Medina en el que dejó en claro que ya no le importa tener que cumplir con todas las condiciones que se le pongan con tal de poder ver a su hijo.

“Ojalá que podamos conciliar con el papá de mi hijo, que me lo deje ver. Ya estamos buscando la manera pues de contactarlo para que nos permita ver a mi hijo en las condiciones que él me pida estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto. Ojalá que lo tome por el bien de Emmanuel”, declaró la cantante desde Guadalajara, Jalisco para el el programa Sale el Sol .

En el pasado mes de junio la actriz y el empresario se vieron por última vez para presenciar una audiencia por la batalla legal que mantenían por la custodia de su hijo Emmanuel. Giovanni Medina mencionó en ese momento que el mismo niño “no quería ver a su mamá”. Por esta situación se acordó que Ninel tenía la oportunidad de platicar con el infante por videollamadas programadas. Hoy el “Bombón Asesino” también mencionó que nunca se pudieron realizar de buena manera porque Emmanuel no quería hablar.

El empresario argumentó que su hijo es quien no quiere hablar con Ninel (Foto: Twitter e Instagram)

Ninel Conde también declaró que la última vez que trató de entablar conversación con su hijo bajo este formato, le fue imposible realizarlo:

“No pude. Lo vi un segundito en las videollamadas pero ya también me quitaron las videollamadas entonces sí estoy bastante triste por eso pero bueno ya se intentará”, expresó la cantante.

La cantante aprovechó para decir que si ha continuado con su carrera aun sin poder ver a su hijo se debe a su fe y a todo el apoyo que sus seguidores y algunos medios de comunicación le brindan ya que eso le permite distraer su mente.

“Dios es mi fuerza, mi público o la gente que me apoya de ustedes, de las personas que me contratan y me dan trabajo así como mi equipo de trabajo. Realmente Dios siempre me ha bendecido muchísimo en las cosas que me gustan hacer cuando vienen malos momentos, pues siempre nos arropa para no caer”, comentó.

Ninel Conde sigue en su batalla por recuperar a su hijo Emmanuel (IG: ninelconde)

Aunque la cantante aseguró que acató al pie de la letra el acuerdo establecido en el juzgado de lo familiar para que pudiera ver a Emmanuel Medina por videollamadas, respondió que no podía hablar sobre los motivos que le dieron para que se suspendieran.

“Pues no puedo dar detalles al respecto por el asunto, pero supongo que fue porque según el niño ya no quería verme”, declaró.

Al ser cuestionada sobre qué le gustaría que pasara con su batalla legal o la situación de su hijo la cantante respondió:

“Me encantaría poder abrazar a mi hijo y poder darle un regalito y así poder tener un hermoso fin de año”, expresó.

La cantante prefirió no contestar nada sobre Larry Ramos Foto: Instagram/@chismeenvivo

La actriz que cobró fama internacional tras interpretar a “Alma Rey” en la telenovela Rebelde decidió no responder nada al ser cuestionada sobre Larry Ramos y la situación legal que vive.

“No sé tú dime ja,ja,ja. Sé lo mismo que tú”. Al volver a insistirle sobre el tema y que se le preguntará si aún existía una relación con Larry Ramos la cantante terminó de forma tajante la entrevista: “Gracias chicos, los quiero mucho, les mando muchas bendiciones a todos. No es fácil este ritmo de trabajo pero agradezco a Dios por la oportunidad de estar con todos ustedes”, finalizó.

Aunque la cantante ha continuado realizando presentaciones musicales, ya ha mencionado que no está en sus planes regresar a la televisión aunque próximamente será la conductora de un reality show de Drag Queens en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: