Giovanni Medina busca quitar el apellido de Ninel Conde a su hijo en plena crisis por huida de Larry Ramos (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @ninelconde)

El caso de Larry Ramos en el que se ha visto involucrada Ninel Conde todavía tiene muchos capítulos por delante, y lamentablemente la cantante ha sido una de las más afectadas pese a ser ajena a los actos de su pareja.

Ahora es a través de Giovanna Medina, el padre de su hijo, quien aseguró que emprenderá acciones legales contra la también actriz, específicamente buscaría quitarle su apellido, según lo revelado por el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Durante su programa De primera mano, el periodista de espectáculos aseguró que recibió varios mensajes de Medina en los que declara que buscará proteger el honor de su hijo.

(Foto: Ninel Conde / Instagram)

Sin embargo, su medida pareció un poco extrema entre los conductores del programa, puesto que Ninel no ha podido encontrase con su hijo desde hace casi dos años, y la noticia podría dejarla totalmente devastada.

Entre los argumentos, Giovanni Medina destaca la presunta vida delictiva de Ninel Conde, así como la supuesta exposición del menor ante la opinión pública, así como el momento que ahora atraviesa” quien fuese su pareja.

“Buenas tardes, Gustavo, yo considero que además del tema este del daño moral, es importante que Ninel asuma el momento que atraviesa. No es buena idea involucrarme en algo que además es ajeno a nosotros. Yo no la veo hace casi dos años, mi hijo tampoco. en nada nos compete su vida delictiva. Lo que si te adelanto, es que si esta situación sigue creciendo, en protección del honor de mi hijo estaré buscando retirarle el apellido de Ninel. Ser padre y madre conlleva una responsabilidad de nuestros actos de protección a él, y ella lo ha expuesto a esa situación”, fueron los mensajes que habría mandado al periodista.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante se sinceró ante las cámaras de televisión que en ese momento le transmitían completamente en vivo, y pidió a Giovanni que no concretara tales acciones.

El empresario aseguró que dicha medida es con el objetivo de proteger el honor de su hijo, pues Ninel lo habría expuesto a la opinión pública (Foto: Cuartoscuro)

“Como papá”, le instruyó que reconsidere, pues podría ser uno de los peores golpes que reciba Ninel Conde, pues que legalmente deje de ser su madre, es una decisión “tremenda”.

“Yo le quiero pedir, no como periodista sino como un papá, que no lo haga. Me parecería demasiado fuerte que han pasado dos años que Ninel no puede ver a su hijo. Moralmente debe estar muy golpeada, imagínate nada más que le quitara el “Herrera”. Que a través de los abogados se lo quitara, que dejara de ser su mama legalmente, me parecería tremendo. No como periodista, pero como papá, que tengo dos hijos, le pediría que lo reconsiderara, que no lo hiciera. Ojalá no lo hiciese. Yo se lo pido de papá a papá. Ojalá”, fueron las palabras del periodista, y sus compañeros estuvieron de acuerdo en sumarse a la petición.

En fechas recientes, Larry Ramos huyó de su hogar al enterarse que tendría que enfrentar los señalamientos de fraude desde la prisión, y se corrió el rumor de que Ninel Conde le acompañaba.

Gustavo Adolfo Infante pidió a Giovanni Medina, como padre, que recapacite en su decisión (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Uno de los últimos en hablar con ella fue precisamente Giovanni Medina, quien a través de una videollamada pudo notar muchas cosas, entre ellas, que estaba muy nerviosa ante la situación.

Fue a través del programa Ventaneando donde el empresario reveló que el hijo que ambos procrearon tuvo una videollamada con su madre: “Fue una llamada muy breve y extraña e incluso le dije a las mediadoras que notaba a Ninel muy nerviosa y apurada y se lo estaba transmitiendo a mi hijo [...] cortó la comunicación en segundos”.

Medina aseguró que su expareja no dejó ver mucho del lugar donde se encontraba. “De entrada no veíamos mucho: el techo, la mitad de su cara y la perrita que tiene con su esposo”.

Este es el registro de Larry Ramos en detención (Foto: captura de pantalla /southfloridarecords.com)

De acuerdo con Giovanni, la videollamada se realizó a las 14:30, hora de la Ciudad de México, pero el reporte de que Larry Ramos se escapó ocurrió a las 11:00, hora de Miami. La diferencia horaria entre Miami y México es de una hora.

SEGUIR LEYENDO