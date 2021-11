Pablo Montero habló sobre su supuesta relación con una joven misteriosa: “Es mi amiga”

El actor desmintió una relación (Foto: Twitter @debocaenboca.news)

Tras estar varios meses dentro de La Casa de los famosos, Pablo Montero por fin está regresando a su cotidianidad, sin embargo, los rumores no han dejado de seguirlo. Recientemente se le vio muy cariñoso con una joven y ante las especulaciones sobre un posible noviazgo, el actor salió a decir su versión.

Fue durante una entrevista con el programa De primera mano donde el cantante negó tener una relación sentimental con la mujer identificada como Nicol Cast y, añadió, que su encuentro se dio en un sentido amistoso.

“No, para nada [...] Es una amiga nada más y hasta ahí. De hecho estábamos cenando con los compañeros de La Casa de los Famosos y llegó ella, se tomó unas fotos, estuvimos compartiendo un rato nada más y hasta ahí. No hubo besos en la boca, ni nada eso” expresó vía telefónica.

De igual manera, Montero aprovechó para hablar un poco sobre su experiencia en el reality show de Telemundo y confesó quiénes fueron las personas que más estimó durante el programa.

Pablo Montero comenzó a retomar su vida fuera del show(Foto: Instagram/@pablomoficial)

Hice muy bonita relación con Alicia, con Mane con Kelvin, con Gigi con Verónica, Cristina [...]con la mayoría la verdad. Con todos me llevé muy bien. La verdad ya que quedamos los 5 finalistas, realmente nos quedamos los que nos llevábamos bien.

Respecto a las gotas con que Verónica le dio a Alicia Machado durante el show y de las cuales, se especuló que era veneno, Montero puntualizó que eso no fue cierto.

“No sé de que me hablan, las gotitas estas son unas gotas para dormir que usa Verónica y que Alicia le pidió un día para poder dormir y es todo”, remarcó.

¿Quién era la mujer con la que se vio a Pablo?

Apenas el jueves pasado, imágenes de Pablo Montero con una misteriosa mujer de aparentemente 21 años comenzaron a circular en redes.

En una serie de fotos y videos que inundaron internet se pudo apreciar a una joven llamada Nicol Cast besando al actor en la mejilla y compartiendo varios momentos con él. Sin embargo, momentos más tarde, la joven borró las fotos e historias con el cantante.

se dijo que la joven tiene 21 años (Foto: Twitter @LaComadritaOf2)

Los internautas y seguidores de La casa de los famosos comenzaron a crear todo tipo de teorías e, incluso han etiquetado a Gisella Aboumbrad para que de su opinión al respecto.

“¿Qué pensará Ernestina alias @gisellatv de esto?”, puede leerse en algunas cuentas de Instagram.

Y es que, conforme transcurrían las semanas en el reality show de Telemundo, algo que llamó la atención de los espectadores fue la insistencia con la cual, Gisella intentó enamorar a Montero, a pesar de que el artista lo único que hacía era tratarla indiferente.

Uno de los eventos que más controversia causó fue cuando Gigi decidió confesarle su amor a Montero y este decidió ignorarla completamente. Todo aconteció mientras los dos artistas estaban en una íntima plática y Gisella tomó la iniciativa.

“Del amor aprendí que hay que decir lo que se siente en el momento porque a veces puede ser tarde. Nunca olvides que te quiero, ha sido un bonito viaje hasta el momento”, comenzó a decir nerviosa.

Pero Pablo contestó: “Ha sido una amistad muy bonita, muy sincera y con mucha comunicación”.

A pesar de la indiferente respuesta, Gigi continuó y le dijo a Montero que su confesión no era algo que no podía decir enfrente de todos. Posteriormente, le entregó a Pablo un papel que decía “I love you”, pero el actor le dijo que no entendía y se limitó a responder con un: “okay”.