Eduardo Yáñez regresará a la actuación con un personaje transexual

Eduardo Yáñez reveló que regresará a la actuación con personaje transexual

Eduardo Yáñez reveló que regresará a la actuación pero en esta ocasión no será al mundo de la telenovelas y con los entrañables protagónicos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. El actor mencionó en entrevista al matutino Hoy que su nuevo personaje le costó mucho tiempo de preparación, además de ser “un gran reto actoral”, el protagonista de Fuego en la Sangre participará en una serie donde llevará a la vida un personaje transexual.

“Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje, bueno, yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí (diferente). Este personaje se lo voy a dedicar a todos los transexuales y todos los que se dicen ‘e’ con ‘e’porque ahora […] ‘el amigue’ y espero que les divierta”, explicó el actor en entrevista para el programa Hoy.

Eduardo Yáñez mencionó que “tiene muchos amigos gays”

Al ser cuestionado sobre su relación con la comunidad LGBT+ -ya que ocasiones pasadas el actor ha sido relacionado con ser una persona homofóbica y anti derechos de personas gay, lesbianas o trans- Eduardo Yáñez mencionó que siempre le ha tenido mucho respeto a la diversidad sexual y que incluso “tiene muchos amigos gays”, por lo que si fuera una persona homofóbica no tendría ese tipo de amistades, ni mucho menos realizaría un personaje como el que está anunciando.

“Yo siempre he sido amigo, tengo compañeros maquillistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, periodistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, actores compañeros que también, y siempre me llevé bien con ellos, yo no tengo ped*s con esas cosas”, mencionó el protagonista de melodramas como Amores Verdaderos (2013), Te Amaré en Silencio (2003) o Corazón Salvaje (2009).

Miembros de la comunidad LGBT+ reaccionaron en redes sociales sobre sus comentarios

Tras estas declaraciones, miembros de la comunidad LGBT+ reaccionaron en redes sociales sobre sus comentarios que no fueron tomadas de buena manera. Cibernautas argumentaron que mencionar que una persona no es homofóbica por tener amigos de la comunidad gay es justo un argumento homofóbico. Además expresaron que no está bien que actores o actrices heterosexuales interpreten personajes trans cuando hay actores que en la vida real sí lo son.

“Se agradece que tengamos representación en muchos proyectos para televisión, series o cine pero ¿no debería interpretarlo personas que sí son parte de la comunidad LGBT+?, “Decir que no eres homofófico porque tienes amigos gay, maquillistas gay, compañeros gay, hermanos o familiares gay, o lo que sea, es uno de los principales argumentos que dicen las personas que no saben nada sobre la comunidad”, “De verdad es chistoso que un actor heterosexual que jámas se ha pronunciado bien de la comunidad gay, acuerdense como con el Escorpión Dorado dijo que no todos los actores de Televisa eran “nenas”, ahora sea un súper aliado”, escribieron en Twitter.

Eduardo Yáñez destacó que está muy al pendiente de la salud de Carmen Salinas (IG: eduardoyanezofc)

Por otra parte, Eduardo destacó que está muy al pendiente de la salud de Carmen Salinas y lanzó una crítica a los colegas que intentan acaparar la atención de la prensa con este tema.El actor mencionó que la primera actriz tiene un gran cariño de su parte - hace 3 meses el actor participó en su canal de YouTube Charlando Con Usted, donde el galán de telenovelas fue entrevistado desde la casa de la actriz-.

“He estado muy al pendiente de cómo está todo, y yo creo que con eso ayudo más que ir a hacer bola o hacerme el miren, hay[…] no”, expresó al respecto.

Finalmente, Yáñez negó que nuevamente haya tenido problemas con la prensa. “Me cag* cuando dicen eso, porque yo la verdad, el otro día me agarraron allá afuera de la empresa y realmente cuando yo no tengo nada que decir[…] ¿para qué voy a decir?”, finalizó.

