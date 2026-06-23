Abelardo de la Espriella agradeció a Benjamín Netanyahu por su mensaje de felicitación tras ganar las elecciones: “Estoy convencido”

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los "amigos de Israel siguen ganando", tras confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia - crédito Reuters y Jair Coll/Reuters

El 21 de junio de 2026, los colombianos eligieron un nuevo presidente de la República, que sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro, el 7 de agosto. De acuerdo con los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella logró 12.959.542 votos, que representan el 49,66% del total de los sufragios.

Por su parte, el excandidato y senador Iván Cepeda Castro, que se enfrentó a De la Espriella en las urnas, logró 12.708.712 votos, que equivalen a un 48,70% de los votos totales registrados en la segunda vuelta. La diferencia entre los entonces aspirantes presidenciales fue poca, de apenas un 0,96%, correspondiente a 250.830 votos.

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Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia con 12.959.542 votos. El aspirante Iván Cepeda fue derrota con una leve diferencia de votos; logró 12.708.712 respaldos en las urnas - crédito Infobae Colombia

A través de un comunicado, la Registraduría informó que, luego de llevarse a cabo los escrutinios –cuyos resultados sí son vinculantes–, se puede confirmar la transparencia y el acierto de los datos documentados en el preconteo, puesto que los escrutinios coinciden en un 99,997% con ese primer conteo de los votos.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que una vez concluido el escrutinio de primer nivel que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”, detalló la autoridad electoral en la comunicación oficial.

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Felicitaciones para el presidente electo de Colombia: primer ministro de Israel se pronunció

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reaccionó a los resultados electorales con un mensaje de felicitación dirigido al presidente electo de Colombia. A través de su cuenta de X, afirmó estar dispuesto a trabajar de manera mancomunada con el nuevo mandatario, con el fin de estrechar todavía más los lazos entre los países.

“Felicitaciones al Presidente electo Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA. Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, indicó el primer ministro israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia - crédito @IsraeliPM/X

El presidente electo agradeció públicamente a Netanyahu por el mensaje de felicitaciones que publicó. Afirmó que está dispuesto a trabajar de la mano para mejorar las relaciones entre las naciones y destacó entre sus objetivos el consolidar todavía más la seguridad.

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“Gracias, @IsraeliPM Benjamin Netanyahu, por sus felicitaciones y por su disposición para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre Israel y Colombia. Estoy convencido de que trabajaremos juntos para consolidar una relación cada vez más sólida, basada en valores compartidos, la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, indicó el abogado De la Espriella.

El presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció a Benjamín Netanyahu por sus felicitaciones tras su victoria en las elecciones presidenciales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Presidente de Chile felicitó a Abelardo de la Espriella

Al igual que el primer ministro israelí, el mandatario de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, expresó su apoyo al hoy mandatario electo de Colombia. En una publicación en X, aseguró que con su administración será posible atender graves problemáticas que aquejan al país como la inseguridad.

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“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA!! (sic)”, escribió el jefe de Estado chileno en la red social.

De la Espriella expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por Kast Rist y aseguró que lo caracteriza el compromiso por la libertad y la democracia.

El presidente electo Abelardo de la Espriella agradeció al presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, por sus felicitaciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“@PresidenteKast, recibo con gratitud sus felicitaciones y su mensaje de esperanza para Colombia. Agradezco su respaldo y su compromiso permanente con la defensa de la libertad, la democracia y las instituciones en nuestra región. Firme por la Patria”, escribió.

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