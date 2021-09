Eduardo Yáñez enfrentó a Martha Figueroa: “¿Por qué te caigo mal?”

Fotos: Instagram @eduardoyanezofc / @figuerolas

Eduardo Yáñez fue invitado al programa Con Permiso y el actor decidió enfrentar a la periodista Martha Figueroa. “Cuéntame una cosa, ¿por qué te caigo mal?”, a lo que la presentadora negó que tuviera algo en contra del protagonista de Corazón Salvaje.

“Tú me caes muy bien, no me caes nada mal”, pero el actor cuestionó la respuesta de la conductora. “¿Neta? Es que un día en un programa vi que comentaste que yo siempre andaba de mal humor y en una noche que te volví a ver, te dije, pero no en plan de reclamo: `¿Por qué dices que yo siempre estoy de mal humor si no me conoces?”.

La periodista reaccionó de forma inmediata asegurando que él actor no hizo su comentario en un tono sutil, sino muy agresivo. “¡Ah no! Pero si lo hubieras dicho en ese tono, llegó con unos gritos en la casa del jefe en navidad y yo: ‘¡Jefe! ¡Jefe! me quiere matar Eduardo Yáñez [...] `¿Por qué dices que siempre estoy de malas?’ Pues por eso”.

El actor también ha sido acusado de violencia doméstica por parte de su expareja Fracesca Cruz en 2009 (Foto: Instagram/@eduardoyanezofc)

Martha y Eduardo aseguraron que en ese momento Martha Armendariz y Albertano presenciaron el momento en que el actor le gritó a Figueroa. Después de que siguieron su discusión por obtener la razón, Yáñez finalmente le dio la razón a la periodista, pues este suceso ocurrió cuando el actor le dio una cachetada a un periodista.

“Lo que pasa es que... ah bueno, es que sí, creo que sí, porque yo venía de un pedote, de la cachetada aquella con el compañero de ustedes, yo venía de ese rollo”.

La presentadora detalló que trató de alagar a Eduardo, pero él lo tomó muy mal. “Te dije un piropo precioso y tú te enojaste y fue rarísimo, porque veníamos de una entrevista que te hizo Aurora Valle y que estabas súper contento en la entrevista y terminado la entrevista dije: `oye, mira que bonito verlo de tan buen humor, ahí sí está muy contento´ y se enojó”.

Yáñez ha criticado a los jóvenes inscritos en un programa del gobierno (Foto: Instagram /@miembrosalairetv)

El actor negó esta versión y aseguró que siempre esta de buen humor. " (Martha) Dijo: ´El Yáñez siempre anda de mal humor´, pero yo siempre estoy de buenas”, aunque la periodista le contestó. “Pero hay días en los que no” “Depende quién pregunte y con quien tenga la interacción”, añadió el actor quien finalmente el actor agradeció que pudieron aclarar el mal entendido.

La cachetada que mencionó Eduardo ocurrió en 2017, cuando se encontraba en una alfombra roja, pues le dio una bofetada a un reportero después de que realizó una pregunta a cerca de su hijo y cómo estaba su situación económica, debido a que éste abrió una cuenta para donaciones, pues aseguró que no tenía dinero para reparar su automóvil después de un accidente que sufrió.

Eduardo Yáñez y el Escorpión Dorado se reunieron para cachetear a sus seguidores. (Foto: @goldenescorpion/ Instagram)

Yáñez respondió de forma agresiva, dándole una cachetada que se volvió viral en instantes, y tuvo que enfrentar una demanda por asalto, agresión y causar estrés emocional.

En enero de 2021 Yáñez agredió por segunda ocasión al reportero Gabo Cuevas de Venga la Alegría, después de que éste se le acercó con la intención de hacerle unas preguntas respecto al proyecto en el que se encontraba trabajando, pero el protagonista de Corazón Salvaje lo apartó con fuerza y le dijo “tienes que guardar tu distancia”.

En una entrevista realizada en junio de este año, el actor fue cuestionado por el “Burro” Van Rankin sobre si el protagonista de Destilando Amor se sentía arrepentido de las veces que ha atacado a los reporteros, y él aseguró que no. “No, nunca. Estoy consciente de que no es la forma de reaccionar y no es lo correcto, pero arrepentirme, jamás. Yo soy real y eso me salió del corazón y así fue”, contestó Yáñez.

