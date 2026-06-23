Colombia

Abelardo de la Espriella llegará a la Casa de Nariño con una numerosa familia perruna: “Les presento a mi manada”

El presidente electo de Colombia compartió durante la campaña un video que se volvió viral en redes sociales, en el que mostró a sus cuatro perritas, un aspecto personal que simpatizó con sus electores

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Abelardo de la Espriella compartió quiénes son sus perros, que podrán pasear por los jardines de la Casa de Nariño - crédito @delaespriella_style/X

El domingo 21 de junio, Colombia vivió una jornada democrática histórica que definió el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Con los resultados del preconteo y con la espera del escrutinio, el abogado Abelardo de la Espriella se coronó como el ganador de la segunda vuelta presidencial y, si las cosas no cambian, a partir del 7 de agosto, asumirá oficialmente como el nuevo mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030.

Sin embargo, más allá de los discursos políticos, las propuestas económicas y los debates institucionales, la llegada del nuevo presidente electo trae consigo una faceta mucho más cálida, hogareña y amigable que tocó el corazón de los millones de ciudadanos y simpatizantes en las plataformas digitales: su amor por los perros.

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Durante los meses de intensa campaña rumbo a la Casa de Nariño, el líder político decidió abrir las puertas de su intimidad a través de las redes sociales para mostrar un aspecto muy tierno de su vida cotidiana. Fue así como, por medio de un video que se volvió viral en su cuenta oficial de TikTok, De la Espriella presentó formalmente a sus cuatro compañeras de cuatro patas, a las cuales denomina con un profundo orgullo como su adorada “manada”.

Abelardo de la Espriella mostró durante la campaña presidencial su vida cotidiana junto a sus cuatro perritas, en un video que se viralizó en redes sociales - crédito @delaespriella_style/TikTok
Abelardo de la Espriella mostró durante la campaña presidencial su vida cotidiana junto a sus cuatro perritas, en un video que se viralizó en redes sociales - crédito @delaespriella_style/TikTok

En la grabación, que acumuló miles de comentarios positivos por parte de usuarios de todas las vertientes políticas, el futuro mandatario fue presentando una a una a las consentidas del hogar, empezando por Alesia, una perrita que al momento de la filmación se encontraba a tan solo unos pocos días de dar a luz a una nueva camada.

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La segunda integrante del grupo es Mora, una activa mascota que comparte los días de juego junto a la tercera de la lista, llamada Laika. Sobre esta última, De la Espriella se detuvo con especial cariño para enviarle un mensaje muy emotivo a sus seguidores, al detallar que es una perrita adoptada a la que rescataron para darle una segunda oportunidad y describiéndola con mucha admiración como un animalito “superlista e inteligente”.

Finalmente, el mandatario electo cerró la presentación de sus mascotas mostrando a Kiara, la cuarta integrante de esta gran familia perruna que pronto mudará sus juegos a los jardines del Palacio Presidencial en Bogotá.

“Son cuatro perritas y creo que Alesia va a tener seis o siete perritos y me voy a quedar con dos”, dijo Abelardo De La Espriella al final de su video, al confirmar con una sonrisa que la familia presidencial seguirá creciendo y llenándose de huellas en los próximos meses.

Las mascotas, llamadas Alesia, Mora, Laika y Kiara hacen parte de la familia de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/TikTok
Las mascotas, llamadas Alesia, Mora, Laika y Kiara hacen parte de la familia de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/TikTok

El polémico pasado de Abelardo de la Espriella con el maltrato animal

Una fuerte ola de indignación empañó gran parte de la campaña y ahora la victoria presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, tras la viralización de antiguos videos donde confesó, entre risas, haber torturado y causado la muerte de varios gatos durante su infancia.

Colectivos de protección animal y ciudadanos repudiaron el tono festivo del político al narrar estos hechos en televisión abierta, catalogándolos erróneamente como simples “travesuras”. Las explícitas declaraciones del líder de la extrema derecha se dieron en dos programas diferentes.

En Caracol Televisión, con el personaje de humor Suso el Paspi, narró cómo le amarraba pólvora a los felinos: “Agarraba un gato, le poníamos cinco voladores ¿no? Y yo quería que el gato volara (...) no se levantaba sino como a esta altura (...) Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no?”.

En otro espacio televisivo, el hoy presidente electo también admitió haber matado varios animales para comprobar un mito popular: “Cogíamos el gato de los hermanos y yo tenía una teoría: que los gatos no podían caer parados siempre. Y efectivamente (...) lo entendimos después de la muerte de tres pobres felinos (...) hice las maldades más grandes que te puedas imaginar”.

Abelardo de la Espriella fue criticado porque en su pasado confesó que mató gatos - créditos Jair Coll/Reuters
Abelardo de la Espriella fue criticado porque en su pasado confesó que mató gatos - créditos Jair Coll/Reuters

Pese a la gravedad de estas confesiones y al rechazo generalizado, Abelardo De La Espriella intentó matizar su imagen pública mostrando con orgullo a su actual familia perruna en redes sociales.

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