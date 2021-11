Ariel López Padilla recordó el día que reprobó a Salma Hayek

Ariel López Padilla fue profesor de Salma Hayek en 1988 y no le dio calificación por no ir a clase (Foto: Cuartoscuro)

Ariel López Padilla volvió a recordar sus época como profesor de Salma Hayek, esta vez dio detalles de cuando llegó a reprobar a la estrella veracruzana por su falta de asistencia a las clases que él daba y habló sobre qué actuación llevó a la actriz a pasar la materia.

Antes de que llegara al estrellato, Salma Hayek fue una de las alumnas del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y Ariel López Padilla fue su profesor, pero la protagonista de Frida no convenció al actor por su comportamiento frente a sus clases y no logró aprobar su materia; sin embargo, la actuación por la que fue reprobada, fue parecida a una con la que se comenzó a abrir las puertas de Hollywood.

“Un día llegué a la clase y yo no sabía quién era Salma, y llegó y se presentó. Después, al final presentó su examen y la reprobé. No había asistido, para mí la lógica es que si no asistes a clase, no tienes las suficientes asistencias y aunque presentes el examen pues no, pero ella siguió afortunadamente y mira tuvo mucho éxito”, recordó el protagonista de La pícara soñadora para Sale el Sol.

El actor fue profesor de danza en el CEA y le dio clases a Salma Hayek (Foto: Instagram/@ariellopezpadilla7)

El bailarín después reconoció que sus estudiantes a veces se veían obligados a faltar a clases debido a que tenían que poner como prioridad su trabajo o los llamados que llegaban a tener.

Según recordó Ariel, la actuación de su alumna fue buena, pero no lo convenció el hecho de que no hubiera asistido la mayor parte del curso. La pieza que interpretó Hayek fue similar a la que realizó para la película de Quentin Tarantino Del crepúsculo hasta el amanecer.

“Su examen fue lo que prácticamente después hizo con Tarantino y la serpiente, nos quedamos todos como ‘¡ohh!’, pero (le dije): ‘No tienes calificación’. Un día me dijo: ‘Vas a ver maestro, ¿por qué me reprobaste?’, (le respondí) ‘porque no tenías las asistencias’”, relató el actor.

La protagonista de Son como niños no habría podido asistir porque en ese momento se estaba abriendo camino en Televisa con la telenovela Teresa, la cual estelarizó y la lanzó al estrellato con oportunidades a nivel internacional.

Salma en "Del crepúsculo al amanecer" (Foto: Twitter/@altapeli)

En ocasiones anteriores, el protagonista de Caminos cruzados habló de que en ese año, 1988, llevaba la danza como principal carrera, pues acababa de pasar de estar días completos en el Instituto Nacional de Bellas Artes a ser un actor de Televisa. Por las mismas razones habría desconocido por completo quién era Salma Hayek y el proyecto que tenía con la empresa de los Azcárraga.

La actriz de Eternals, cuando fue reprobada, habría tomado la situación con humor y respetó la decisión de su profesor, pues habría tenido razón en que sólo había asistido a la primer clase y al examen. “Quedó como chiste personal entre ella y yo”, dijo Padilla.

El año pasado, en entrevista con el medio Total News, Salma Hayek destapó que antes de llegar al estrellato con el cine estadounidense tuvo que pasar por momentos difíciles en el CEA, pues muchas veces los profesores eran duros con sus alumnos, hasta el punto de no permitirles tomar clases por hacer algo mal.

Durante una de sus clases, uno de sus profesores no le permitió asistir a su materia debido a que la veracruzana no sabía cómo actuar barrer. “Empecé a barrer y él me detuvo y dijo: ‘Siéntate... no vienes dos semanas porque no barres correctamente. Tienes que investigar cada uno de los detalles. Tienes que amar cada parte’”, recordó la actriz.

