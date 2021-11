Salma Hayek develará su estrella en el Walk of Fame la próxima semana (Foto: Reuters/Mario Anzuoni)

Salma Hayek ya tiene fecha para develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual fue aprobada el pasado junio.

Según comunicó Cámara de Comercio de Hollywood este viernes, la veracruzana tendrá que acudir al Walk of fame para develar su propia presea por su trayectoria en el cine mexicano como en el estadounidense el próximo 19 de noviembre.

La agencia EFE informó que acompañándola en la importante ceremonia estará el actor Adam Sandler, con quien trabajó en Son como niños y Son como niños 2. También está invitada la cineasta china Chloé Zhao, con quien recientemente trabajó en la última película de Marvel, Eternals, y que es ganadora del Óscar por la mejor dirección y mejor película con Nomadland en 2020.

Salma actualmente está en uno de los mejores momentos de su carrera a nivel internacional, pues no solo se convirtió en una superheroína en Marvel para Eternals, también es parte del elenco de la nueva cinta protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, House of Gucci.

Salma Hayek es parte del elenco principal de "House of Gucci" junto a Jared Leto, Adam Driver y Lady Gaga (Foto: Reuters/Henry Nicholls)

Hayek es considerada como una de las histrionisas latinas más importantes del cine por su protagonismo en filmes como Frida, Duro de matar 2 o Las aventuras de Jim West, por mencionar algunas.

El pasado 17 de junio la veracruzana fue notificada sobre la obtención de su estrella en el Paseo de la Fama y lo anunció a través de Instagram con una publicación en la que denotaba su sorpresa con una foto de su juventud. Salma agradeció el apoyo recibido por sus fans para llegar a este logro.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Hace unos minutos. Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”, escribió la actriz.

Salma Hayek compartió la noticia a través de Instagram (Foto: Instagram / @salmahayek)

Obtener este importante reconocimiento no es fácil, pues la trayectoria de los artistas que buscan que sus nombres estén incrustados en las calles de Hollywood, tienen que pasar por un largo proceso de análisis y aceptación de la solicitud.

La Cámara de Comercio de Hollywwood, encargada de las estrellas del paseo, recibe cada año cerca de 300 solicitudes de artistas para obtener una estrella, aunque también pueden ser nominados por un fan o patrocinador. No obstante, sólo 25 de las celebridades son tomados en cuenta por el Comité de Selección del Paseo de la Fama, el que se encarga de reunirse cada junio para revisar el perfil de los candidatos.

Tras haber sido notificada acerca de que la solicitud con su nombre fue aceptada, Salma tuvo que hacerse cargo de los costes por la ceremonia de develación, creación y manutención de su estrella.

La estrella sólo se le otorga a aquellos artistas que logren comprobar que su carrera ha tenido un impacto importante en la sociedad (Foto: Reuters/Mario Anzuoni)

Y es que el Paseo de la Fama es conservado por la Hollywood Historic Trust, la institución que cobra a cada celebridad USD 50,000 desde antes de que la estrella de terrazo y latón sea puesta en el suelo. Cada año también se debe de pagar el mismo monto, pero usualmente estos gastos corren por parte de los clubs de fans, estudios cinematográficos, televisoras y demás empresas de la industria del espectáculo.

Actualmente, el Hollywood Boulevard uno de los lugares más turísticos de California, Estados Unidos, pues ahí se encuentra el reconocimiento a más de 2,500 celebridades alrededor del mundo.

