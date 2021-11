Salma Hayek confesó que se sintió intimidada por Harvey Weinstein durante el rodaje de “Frida”

Fotos: @salmahayek / @harveyweinstein__

Salma Hayek recordó que se sintió intimidada cuando trabajo junto a Harvey Weinstein en la película Frida. La actriz explicó que llegó a sentirse deprimida por los crudos comentarios que le hizo el exproductor estadounidense respecto a su caracterización como Frida Kahlo.

En torno al lanzamiento de Eternals, la nueva película del mundo cinematográfico de Marvel donde la veracruzana interpretó a “Ajak”, la actriz cedió una entrevista para The Guardian. En medio de sus declaraciones, reveló que vivió una dificil experiencia cuando protagonizó la cinta biográfica de la pintora mexicana, debido a que se sintió atacada por Weinstein.

Salma Hayek arremetió en contra del productor del Señor de los anillos porque durante el rodaje que Frida hubieron ocasiones donde la abordó con comentarios despectivos sobre su apariencia, pues al parecer Weinstein no entendía que su look era parte de la caracterización a la que se tuvo que someter para poder darle vida a la creadora de la obra Las dos Fridas.

“Cuando me llamaba (en el rodaje) y me gritaba: ‘¿Por qué tienes una ceja única y bigote? ¡No te contraté para verte fea!’. Yo pensaba, ‘¿pero nunca has visto una foto de Frida Kahlo?’. Si un hombre interpretara a Cyrano de Bergerac no le dirían, ‘¿qué pasa con la nariz?’”, declaró para el medio.

Salma Hayek explicó que ese fue el motivo por el cual se sintió intimidada, incluso provocó que temblara y se deprimiera. La situación terminó haciendo que la actriz veracruzana normalizara, hasta cierto punto, el acoso que sufrió como una manera en la que podía hacerle frente y seguir con su trabajo.

“En un grado. Me sentí bien (cuando me intimidó). Ok, temblaba y me deprimía, pero había un aspecto de caricatura en todo el asunto”, añadió refiriéndose a su caracterización.

A pesar de todo, Salma Hayek continuó con su interpretación de la afamada pintora mexicana, con el que logró el reconocimiento del público en 2002. La protagonista de From Dusk Till Dawn apuntó que durante el tiempo de las grabaciones trató de ser mostrar entereza y no dejó que la situación la venciera.

“También yo fui muy fuerte. No dije sólo que no. Soy fuerte y se me reconocen por eso. Él nunca me vio débil. No es que no tenga miedo, pero no lo vas a ver. Puedo ser casi intimidante con mi fuerza tranquila, ¿sabes?”, dijo.

Al final, Salma Hayek dio a entender que no solo Harvey Weinstein tuvo esas intenciones con ella, pues posiblemente a lo largo de su fructífera trayectoria artística ha tenido que enfrentarse a situaciones similares: “No es el único hombre que se siente bien al saber que puede destruir a las mujeres”.

Cabe mencionar que actualmente Weinstein está enfrentando un proceso legal en Estados Unidos después de que un numerosos grupo de mujeres lo denunciaran por haber realizado supuestos actos sexuales en contra de su voluntad. Casi 90 mujeres, incluyendo reconocidas actrices de Hollywood, también lo han acusado de acoso o agresión sexual.

Fue en 2002 cuando Frida llegó a los cines a nivel mundial. La excepcional actuación de Salma Hayek provocó que fuera nominada como “Mejor actriz” en los premios Óscar. La cinta es recordada en la cultura mexicana por contar la trágica historia de Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana que sobresalió por sus autorretratos.

Actualmente, Salma Hayek se encuentra promocionando su nueva película Eternals, una producción de Marvel basada en los cómics que cuenta la historia de unos seres eternos. Al respecto, la actriz veracruzana confesó que sintió una enorme alegría al interpretar una superheroína de piel morena.

