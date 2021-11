“Me hice un análisis”: la reacción de Yuri al descubrir que un ex novio era homosexual

El escorpión dorado entrevisto a yuri(Foto: Captura de pantalla/YT Peluche en el estuche)

Yuri se ha visto envuelta en polémica desde hace un tiempo por comentarios homofóbicos que ha realizado. No obstante, desde su aparición como jueza en el programa “La Más Draga”, las inconformidades hacia ella por parte del público se potenciaron nuevamente.

Y en esta ocasión, dio nuevamente de que hablar, tras aparecer en una entrevista con “El escorpión Dorado” y hablar sobre un antiguo romance. Fue en el canal de Youtube de PelucheEn ElEstuche donde el enmascarado cuestionó a la jarocha sobre su pasado.

Así, mientras hablaban de canciones como Detrás de mi ventana y de como muchas mujeres suelen fingir que todo está bien en sus relaciones, cuando en el fondo las engañan o pasan otras cosas, el “Escorpión” le preguntó a Yuri si en una de sus antiguas relaciones se enteró que alguna de sus parejas tenía otra orientación sexual.

“Sí, fue horrible, algunos noviecitos. Me preocupé, me fui a hacer un análisis”, comenzó a decir la cantante.

Asimismo, destacó que enterarse de algo así no fue de su agrado: “Se siente feo que la gente que tú quieres o de la que estás ahí enamorada come papitas con catsup, arroz con popote”, remarcó.

Yuri contó sobre su pasado (Foto: Instagram / @oficialyuri)

Algunos usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar ante el comentario de la cantante y señalaron que, a pesar de los constantes señalamientos, Yuri seguía siendo indiferente al tema.

“Claramente @OficialYuri jamás!! va a cambiar su discurso de odio hacia la comunidad LGBT”, “Todo junio están mame y mame que la marcha, que los derechos y la ch*ngada, y el resto del año permiten que esté tipo de personas pasen por encima con tal de llenar sus shows y ganar dinero, nos estamos acostumbrando a olvidar y ponernos de tapetito”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en Twitter.

Igualmente, en otro momento de la entrevista, Yuri mencionó que ella se consideraba parte de ningún movimiento a favor de las mujeres.

“No soy feminista, antes sí era feminista, ahora ya no porque todos son iguales [...] hay buenos, hay malos, hay requete malos, hay de todo”, dijo.

Remarcó que su “tipo de hombres” son los que le abren la puerta del coche o tienen ciertos detalles “muy a la antigua”.

También, durante “Al volante con”, contó que en su juventud estaba a favor de las relaciones abiertas y tuvo varias parejas simultáneamente, sin embargo, con el tiempo fue algo de lo que se arrepintió.

“Yo tenía un amor en cada puerto, no hay jabón que no se gaste. No me imiten. Se gasta y se te pegan cochinadas. Aparte que se irrita, uno está aquí en la fiesta y zas, sales contaminada. Yo me contaminé por andar de babosa”, expresó.

Así, ante la insistencia del entrevistador por saber qué había contraído, la intérprete veracruzana se limitó a mencionar que fue algo que incidió en que estuviera muy cerca de desarrollar cáncer cervicouterino.

la jarocha inició su participación con algunas frases de aliento a las competidoras.(Foto: Captura de pantalla/La más draga)

Polémica en “La más draga”

Yuri acudió a “La Más Draga” y fue una de las juezas más criticadas por los fans del show debido a que anteriormente ha realizado comentarios homofóbicos.

Con un traje plateado y su tradicional cabello rubio, la jarocha inició su participación con algunas frases de aliento a las competidoras.

“Yo quiero enfocarme en la parte positiva de ustedes, yo les admiro mucho, esta es la primera vez que vengo al programa, es el primer reto que veo”, comenzó a decir la cantante.

De igual forma ahondó en que ella no conocía la dinámica del programa de la misma forma que lo hacían las demás juezas. Pero remarcó en que todas las concursantes eran muy fuertes por estar ahí.

Pero en redes sociales, lo internautas no perdonaron que en el año 2016 la cantante halagó y promocionó la pelí­cula PINK en donde la trama de la pelí­cula giraba en torno a que las familias del mismo sexo no debí­an adoptar.

“Siempre he pensado que el Drag es político, que las dragas somos transgresoras, maestras y promotoras de la contracultura y hoy vi algo muy decepcionante, que feo que las pongan a hacer eso con alguien como Yuri”, remarcó @barbaradurango.

