Paulina Rubio recordó su tóxica relación con Colate: “Por amor fui muy confiada”

La cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana Paulina Rubio, posa para una fotografía durante una rueda de prensa hoy, en la Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

Paulina Rubio está en la Ciudad de México y este lunes 8 de noviembre dio exclusivas entrevistas para presentar su nuevo sencillo, el tema Yo soy, una canción en tono de empoderamiento y fortaleza con la que regresa a la escena musical luego de un periodo sin lanzar canciones inéditas.

En medio de la pandemia y tras el parón de conciertos y eventos presenciales masivos, La chica dorada se dijo feliz de estar de nuevo en la tierra que la vio nacer, y aunque aún no tiene preparada una presentación, se mostró entusiasmada por mostrar su nuevo material al público que la conoce desde muy pequeña.

La rubia de 50 años fue entrevistada por Pati Chapoy, a quien le contó qué espera en este momento de su vida, su relación con sus hijos y el amor. “Mi último concierto fue el 10 de marzo de 2019 cuando canté en Auditorio Nacional, esa vez fue la última que canté en el escenario”, dijo a modo de saludo.

La conductora de Ventaneando se mostró entusiasmada de platicar con Rubio sobre su empoderamiento Foto: Instagram@patichapoy

Rubio hizo una mención especial a su familia, y destacó que sin su apoyo no podría estar en el lugar donde está, disfrutando de la consolidación de una carrera de más de cuatro décadas.

“No lo podría lograr sin mi mamá y sin el seno familiar que ella me dio. Sí somos mamás trabajadoras; tenemos que chambear y dejar a los niños con la mamá, el abuelo o con el padre, pero mis hijos entienden muy bien el valor de tener a su madre y a la abuela que tienen”

Al respecto de sus dos pequeños, Andrea Nicolás y Eros, quienes ya tienen cinco y once años, Paulina compartió cómo es un día habitual en su rutina:

“Mis hijos son mi prioridad, saben que cuando no estoy trabajando, voy por ellos a la escuela, me despierto a las 7 de la mañana para llevarlos, después los llevo a karate, hacemos tiendas de campaña o picnics. Lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada”, destacó la cantante de Ni una sola palabra.

Paulina se reconoce como una mujer plena a su medio siglo de vida Foto: Archivo

Paulina también reveló sentirse empoderada gracias al apoyo de su público, pero sobre todo cuando disfruta su faceta de mamá en momentos que atesora.

“Cuando tengo el amor del público en un concierto me siento poderosísima y cuando tengo a mis hijos el Día de la Madre siento que mi poder es infinito”

Tras sus sonados divorcios de Nicolás Vallejo Nágera y Gerardo Bazúa, ambos padres de sus respectivos hijos en común, Paulina Rubio no ha vuelto a formar una pareja, por lo que Chapoy le preguntó si ya estaba lista para “volver a darse una oportunidad” en el amor.

Nicolás Vallejo ''Colate'' es padre del pequeño Andrea Nicolás Fotos: Instagram @paulinarubio / @colatenicolas

“No tengo prisa, estoy tan bien en mi piel en este momento. Estoy bien con mis hijos porque son acción y aventura; necesitan mucho de mí, entonces no me quiero distraer en este momento”, añadió la cantante.

En el sentido de la vida en pareja, Paulina recordó su tormentosa relación con el español Colate, la que calificó como tóxica. También admitió que desoyó un consejo que le dio en su momento, antes de casarse, su madre, la actriz Susana Dosamantes.

“Fue algo inevitable, yo prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo porque sentía que no era necesario. Yo por amor fui muy confiada. En ese momento, mi mamá me decía: ‘tienes que hacer las cosas más organizadas’. Después aprendí de todo eso”, reconoció la intérprete de Siempre tuya desde la raíz.

“Por amor uno hace muchas cosas que no haría normalmente… No le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse“, expresó.

