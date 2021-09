“Me hacían la vida del cuadro”: Edith Márquez contó su difícil inicio en Timbiriche

Edith Márquez (Foto: Cuartoscuro)

Edith Márquez, recientemente, abrió su corazón para revelar algunos aspectos nunca antes escuchados sobre su vida y no olvidó contar una época que la marcó para siempre: su llegada por la famosa banda Timbiriche y cómo fue bulleada por algunos niños de la industria al no tener los mismos recursos que ellos.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado donde la cantante rememoró que, contrario a lo que podría pensarse, antes de llegar a agrupación musical su experiencia no fue del todo grata, ya que algunos de los menores con los que convivía solían tratarla mal.

Edith contó que ella veía a “Los timbiriches” cuando estaban en Vaselina y quería ser como ellos, por eso, se aprendía todas las canciones y las coreografías.

Narró que en una ocasión ella estaba en Monterrey y después de una capacitación que tuvo, de pronto alguien se le acercó para decirle si no quería hacer la audición para estar en la obra de Vaselina.

Tras hacer la audición le dijeron que en caso de que algunos de los que ya estaban dentro de la obra “se portaran mal” y tuvieran que sacarlo, le hablarían a Edith y, una semana después, recibió la llamada. No obstante, tras varias dificultades como aprenderse las coreografías o adaptarse a un nuevo espacio, las constantes críticas por su situación económica era algo que le afectó.

Edith destacó que Paulina Rubio era la líder (Foto: Instagram / @http.timbiriche)

“Ahí me molestaban unas niñas que decían como “ay, ya llegó la del payasito de Aurrerá” y yo decía: “¿por qué les molesta?, ¿Qué tiene de malo que no tenga un payasito que no sea de Miguelito?”, narró.

Márquez ahondó en que sus progenitores la educaron bien y no le inculcaron el querer desear las cosas que otros tenían. Por tanto, aunque a ella le afectaban los comentarios que le hacían sus compañeros, notaba que sus papás afrontaban la situación de la mejor manera que podían.

“Mis papás nunca me enseñaron lo que era la envidia [...] si alguien le iba bien, a mí me encantaba la idea, entonces yo no entendía porqué les molesta si no traigo un payasito de marca” le explicó a Yordi.

Edith Márquez explicó que lo primero que le preguntaron era si conocía personalmente a los integrantes. (Foto: Ocesa Seitrack /EFE)

Además, sentenció que muchos años después las mismas niñas que la molestaban, fueron extras cuando ella consiguió un protagonista en Papá soltero. Pero que su mamá le dijo que, aunque pudiera pedir que las movieran a otro lado, no debería hacerlo nunca porque son cosas que incorrectas.

Respecto a su entrada a Timbiriche, Edith Márquez explicó que lo primero que le preguntaron era si conocía personalmente a los integrantes. Ya que eso importaba más que si cantaba, porque “Los Timbiriches” desde los nueve años se desarrollaban como “peces en el agua”.

“El primer año yo decía “estos escuincles qué onda, me hacían la vida del cuadro [...] todo el mundo me hizo el feo, aquí te vas a ganar un lugar dentro de la agrupación [...] Era desconectarme el micrófono en pleno concierto, me decían chapulinsote en los conciertos conciertos y en el micrófono”, narró.

Añadió que Diego, Capetillo y Alix eran los más duros y Alix. Pero remarcó que Paulina Rubio fue quién le enseñó a defenderse en el medio.

