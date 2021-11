Papá de Octavio Ocaña se opuso a autopsia: “No es experimento de nadie”

Octavio Pérez reveló que se negó a que le realizaran una autopsia a su hijo Fotos: Twitter @GermanZepeda / @MarioBeteta

Ante la polémica que ha generado la muerte del actor Octavio Ocaña por las “dudosas circunstancias” en las que ocurrió, ahora es su papá, Octavio Pérez, quien aseguró que su hijo fue asesinado y por ello piensa llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia así como reveló que se negó a que le realizaran una autopsia a su hijo porque “no es experimento de nadie”.

“Mi hijo no es experimento de nadie, agarren otro para experimentar. Yo quería el cuerpo y se los quité, agarré y me lo llevé. Yo voy a levantar la voz contra estos, así me tengan que matar como a él pero yo voy a hacer justicia”, explicó en entrevista con Ventaneando.

El actor mexicano Octavio Ocaña, quien dio vida a “Benito” en la serie Vecinos, murió a los 22 años tras protagonizar una persecución policial en el municipio de Cuautitlán Izcalli en México. “Un disparo provocado por él mismo” habría provocado su muerte, según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Octavio Pérez no solo niega esta versión sino incluso los ha responsabilizado de su muerte.

"ellos lo mataron, no hay de otra, es la postura que tengo", mencionó el papá del actor (Foto: Instagram/@octavioocaa)

“Yo le decía ‘cuando veas algo anormal no te pares’, no tenía porque pararse si no cometió ningún delito [...] lo empezaron a perseguir y fue lo que pasó, ellos argumentan que por eso chocó [...] ellos lo mataron, no hay de otra, es la postura que tengo, él no activó alarma ni nada de eso, a mi hijo lo mataron, en el video consta que el policía le venía disparando desde la carretera federal, no es municipal”, dijo Octavio Pérez.

El papá de “Benito” mencionó que a pesar de que vivían en estados diferentes y que el actor ya era mayor de edad, siempre le avisaba sobre las actividades que realizaba durante el día por lo que Octavio Pérez le advirtió sobre lo peligroso que es el Estado de México y en especial la policía.

Octavio Pérez aseguró que los dos acompañantes de su hijo fueron torturados (Foto: Distrito Comedia)

“Él dijo ‘papá me voy a tardar unas dos o tres horas porque voy a Villas del Carbón a una comida’, mi hijo venía con música, me pidió permiso a mí que vivo en Tabasco y él vivía con su pareja y él me pide a mí, que somos empresarios [...] y mira que ir para allá es un problema porque esas gentes son extorsionadores y te paran por cualquier cosita y a ver que traes. Trabajan para la ‘maña’ son gente indeseable, esa es mi postura”, agregó.

Octavio Pérez confesó que ya logró tener comunicación con los acompañantes de su hijo, que a pesar de lo que testificaron, él ya sabe que los torturaron y fue por más de tres días para que la información oficial publicada fuera sustentada con dichas declaraciones. Aunque no se han pronunciado públicamente los acompañantes, el papá del actor tiene fe que en algún momento puedan confesar toda la verdad así como exigir justicia por sus derechos que nunca fueron respetados. Los invitó a declarar ante las autoridades correspondientes por tortura.

“la quieren voltear”, Pérez sobre caso de su hijo FOTO: Instagram/@berthaocaa

Octavio Pérez aprovechó la entrevista telefónica del programa de espectáculos de Pati Chapoy para negar una vez más que su hijo fuera una persona que vivía en exceso de alcohol y drogas, por lo que él le asegura al público del actor que no pudo haber muerto por manejar bajo los efectos de ambas ni mucho menos sus análisis son reales. También admitió que había un arma en la camioneta, pero tenía los permisos correspondientes -contrario a lo que se mencionó en el comunicado oficial del estado de México-; no obstante señaló que “la quieren voltear”, pues desde su punto de vista la policía fue quien le disparó a Ocaña.

