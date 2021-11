Eduardo España relató como se enteró de la muerte de Octavio Ocaña: “No podía dormir”

Foto: Las Estrellas

El actor, Eduardo España que participa en el show de Televisa, Vecinos, habló sobre como se entero de la noticia de la muerte de Octavio Acuña, quién fue su compañero y amigo de varios momentos perosonales y quién interpretó a “Benito” dentro de la serie íconica del canal de Las Estrellas.

Fue para el programa matutino, Hoy donde ‘Lalo’ España habló en exclusiva para expresar su sentir y la forma que se entero de la trágica noticia del joven intérprete quién se vio envuelto en un altercado en Cuatitlán Izcalli donde sufrió una herida de bala y posteriormente perdió la vida mientras su cuerpo era trasladado a un Hospital en Lomas Verdes, Estado de México.

“En la madrugada empecé a ver llamadas de telefono, y dije ‘¿Quién estará llamando a la una de la mañana?’ y veía nombres de personas del espectáculo y dije ‘que imprudencia, ¿Qué está pasando?’. Vi la noticia que dio el querido Elías Solorio (productor de Vecinos) estaba yo pasmado, horrible, no lograba dormir, no me caía los vientes. Me decía ‘Que demonios paso’ a todos nos impacto a todos nos shokeo. Todos sabemos que todos estamos de paso, pero no esperamos que alguién tan joven ni en circuntancias tan terribles se nos vaya”, explicó el artista.

(Foto: TW @arthur1297a)

“El primer impacto fue no poder dormir, me decía me tomo un té ‘Que demonios hago’, el escenario tiene unos poderes curativos impresionantes, viajar con ustedes porque todos somos unos ‘carrillas’ y somos unos divertidos, no sabes como se alivianó el corazón, ver a la gente divertida, ver a la gente aplaudiéndole a Octavio [...]”.

Asimismo, explicó que Octavio era alguien que siempre buscaba la forma de divertir y estar cercano a sus seguidores, enalteció la forma de hacer comedia de un chico que destacaba por su carisma, empatía y resiliencia.

Por otro lado, el actor mexicano fue cuestionado sobre como se sentía en ese momento, cabe recordar que ‘Lalo’ España participó el día de ayer en la obra de teatro, El Tenorio Cómico que se presentó en Monterrey, ahí pidió a los asistentes hacer oración y le dedicó el espectáculo que estuvo acompañado con el respaldo de sus compañeros.

“Con todo cariño desde nuestra primera función del Tenorio Cómico en Monterrey para nuestro querido Benito, Octavio Ocaña” escribío en su cuenta de Twitter el comediante.

(Foto: Captura de pantalla de Twitter: @laloespana)

Por su parte los conductores del matutino de Televisa mostraron empatía con el actor y le comentarón que un año atrás la familia de Hoy sufrió la perdida de su productora Magda Rodriguez y que entendian el dolor que cargaban actualmente todos los particpantes de la serie Vecinos.

“Yo lo digo a todos porque luego se nos olvida bien fácil, estamos vivos. Y es una gran bendición, despertarnos sanos, hacer los que nos gusta, divertir a la gente. Octavio fue alguien que divirtió a la gente enormemente, es muy bonito que tanto público tenga esos recuerdos tan hermosos de él. Y el programa se queda en la posteridad porque lo pasan y lo pasan. Y sigue conectando con generaciones de chavitos que se carcajean de las temporadas cuando estaba Octavio”, concluyó Lalo España.

Cabe recordar que el cuerpo de Octavio Ocaña fue trasladado a Tabasco para así darle el último adiós al joven ínterprete mexicano. A través de las redes sociales, usuarios y medios de comunicación locales dieron cuenta de la cálida bienvenida que la ciudadanía local le brindó a la familia. Al grito de “Te queremos, Benito, te queremos” y de “queremos justicia”, los fanáticos esperaban acercarse.

