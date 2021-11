La tía de Luis Miguel confirmó que el cantante tuvo problemas fiscales en los años 90

Luis Miguel se enteró de sus problemas fiscales cuando su padre dejó de ser su manager (Foto: Instagram/@lmxlm)

Cuando se dio a conocer que Luis Miguel iba a realizar una serie autobiográfica, los empresarios revelaron que fue un plan de rescate para que El Sol no estuviera en quiebra, pero en una entrevista reciente con Adua Basteri, la tía abuela del cantante, aseguró que esta no era la primera crisis financiera de su sobrino.

Adua comentó que no esperaba una serie biográfica de Luis Miguel y que desconocía que su sobrino estaba cerca de la quiebra, pero recordó cuando tuvo una plática con el cantante y le confesó que tenía problemas fiscales. “Alrededor de 1990 vino aquí y no tenía ojos ni para llorar y le pregunté: ´¿Qué fue lo que pasó? Y era porque no pagaba impuestos ni derechos. Mi sobrino había quebrado y lo estaban buscando para meterlo en la cárcel”.

La única familiar directa que tiene Luis Miguel de parte de su madre le ofreció su ayuda. “Entonces le dije: ‘Dime cuánto necesitas, pido un préstamo al banco y te doy el dinero para saldar tus deudas’ y me dijo: ‘¡No tía! ¡Quédate tranquila!”.

Luis Miguel ha dejado en claro que su serie: "“Es ficción, no es 100% verdad” (Foto: @lmxlm)

La tía abuela de El Sol también fue cuestionada por su opinión sobre la representación de su hermano Sergio Basteri y su sobrina Marcela en la bioserie, a lo que aseguró que no lo hicieron de la mejor manera. “Yo digo que no, la primera vez que me contó mi hija cómo fue, dije: ´¿Están locos?”.

Finalmente negó que la madre de Luis Miguel estuviera en contra de su carrera musical. “Recuerdo que me dijo: ‘tía mira a San Remo esta noche´ lo vi y ahí estaba Micky cantando Muchachos de Hoy y le dije: ‘¡Es muy bueno! ¡Es un disparo de cañón! Disfrútalo Marcela´ Ella estaba contenta y convencida con el éxito de su hijo”.

Los problemas fiscales de El Sol comenzaron cuando su padre era su manager y administraba todo el dinero de su hijo. Luisito Rey reunió una gran cantidad de dinero en un paraíso fiscal suizo, en donde llegó a acumular cerca de 20 millones de dólares cuando el intérprete de La Incondicional aún era menor de edad. Esta cifra correspondía a la deuda que mantenía con la Secretaría de Hacienda al no pagar impuestos por más de tres años.

Luisito Rey malgastó y realizó malas prácticas con el dinero de su hijo (Foto: Archivo)

Cuando Luis Miguel logró independizarse de su padre descubrió los problemas fiscales que le había dejado, lo que complicó su situación económica entre 1989 y 1990. Otro de los problemas que enfrentaba el cantante es que su padre puso todas las propiedades a su nombre y al de su madre, para que Luis Rey evadiera los problemas legales.

Hugo López, ex manager de El Sol, fue quien lo apoyó con sus problemas fiscales. Luis Miguel le pidió a su padre responder por la deuda, pero este solo pudo pagar 10 millones de dólares, por lo que la mitad restante lo consiguió del empresario Jaime Camil Garza, con quien sostuvo una gran relación.

Entre el año 2006 y 2007 el cantante volvió a tener problemas fiscales, pues no declaró los impuestos generados por su penthouse en el edificio “Jade”, en una exclusiva zona de Brickell, Miami.

En la tercer temporada de Luis Miguel, la serie se trata el problema legal con William Brockhaus (Foto: kikocibrian / Instagram)

Diez años más tarde, se dio a conocer que Luis Miguel enfrentaba un problema legal con su ex representante William Brockhaus, quien exigía una indemnización de más de un millón de dólares por incumplimiento de contrato.

Pese a ganar el caso, Brockhaus no vio ese dinero durante algunos años, incluso tuvo que intervenir la justicia norteamericana y confiscar el lujoso Rolls Royce de Luis Miguel, pero dicho automóvil no cubrió el monto.

