Caso YosStop: Ryan Hoffman fue buscado por la Fiscalía vía Twitter y esto generó especulaciones

Desde que se dio a conocer la aprehensión de Yoselinne “N” por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México para ser remitida al Centro de Readaptación de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá recluida en lo que se le da seguimiento a su caso, la familia de la influencer ha estado en la mira.

Y es que luego de que la madre de la vlogger de 30 años grabara un video donde aparece solicitándole a la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que “le ponga especial atención” al caso de su hija, pues consideró que está siendo víctima de una injusticia, ahora es su hermano quien ha captado la atención.

Ryan Hoffman, quien también es influencer y cuenta con su canal DeBryanShow, se convirtió en tema de interés en las redes sociales por la particular forma que tuvo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por intentar comunicarse con él.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía capitalina desde donde se decidió contactar al hermano de YosStop, si embargo la manera de hacerlo de las autoridades causó desconcierto, pues no es usual que a través de un tuit se busque establecer comunicación con un ciudadano.

Así lo escribió la dependencia el día lunes 5 de junio, alrededor de las 10:49 de la mañana: “Buen día, ¿Deseamos hacer contacto con usted, sería tan amable de seguir nuestra cuenta para comunicarnos vía mensaje directo?”

Destaca que este intento de comunicación por parte de la FGJ al joven apodado “Rayito” habría sido enviado mientras ella se encontraba en audiencia, misma en la que se le vinculó a proceso por su presunta culpabilidad del delito de pornografía infantil tras la denuncia de la joven Ainara Suárez.

El mensaje causó revuelo y se convirtió en tendencia por unos minutos, pues los usuarios señalaron que no era la forma adecuada por parte de las autoridades de ponerse en contacto con un ciudadano de quien buscan sus declaraciones. Esta situación también generó suspicacias entre aquellos que aseguran que se estarían cometiendo irregularidades contra la creadora de contenido y su familia.

“WTF, ¿y luego no quieren que pensemos que este caso se está llevando de una manera demasiado extraña y mediática. Solamente quien hacer más grande el circo”, “¿Es necesario hacerlo público cuando tienen todos sus datos de contacto? Pregunta muy seria.”, son algunos comentarios que se leen en respuesta al tuit de la dependencia.

Fue el pasado primero de julio cuando el también youtuber utilizó sus redes sociales para hablar sobre cómo está enfrentando la situación de su hermana, la cual es muy sensible legalmente, por lo que aseguró no puede emitir ningún comentario al respecto, ni tampoco su madre, Marina Badui.

“La verdad es que me he mantenido un poco ausente de las redes sociales. Ya saben por lo que estamos pasando mi familia y yo, Grecia y yo no hemos querido decir nada al respecto, la verdad es que ni siquiera podemos decir nada, saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente”, dijo Ryan a través de sus stories en Instagram.

Desde la detención de su hermana, el mayor de los Hoffman había decidido dedicarse enteramente a su contenido, como lo ha hecho la mayoría del tiempo, pues son pocas ocasiones en las que ha hablado de Yoselinne ya que ambos han declarado que su relación no es la mejor, por lo que prefieren no mezclar mucho su relación con el trabajo.

“Rayito” decidió hablar de la situación que atraviesa su familia por su mamá, quien antes de su video no había querido hacer ningún tipo de declaración hacia los medios después de la primera audiencia de YosStop.

“Les quería pedir de favor, mi mamá es una señora mayor, les quiero pedir por favor respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia. Por el momento no puedo decir mucho más porque es una situación bastante delicada y pues no quiero afectar de ninguna manera”, explicó el influencer.

