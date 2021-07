YosStop y Ryan Hoffman: cómo es la relación entre estos hermanos youtubers

Yostop y Ryan Hoffman son hermanos y ambos se hicieron famosos por sus videos en YouTube (Foto: Instagram@Yostop/@debryanshow)

Tras la detención de la youtuber Yoss ‘N’, la atención de sus fans y de los espectáculos gira en torno a su familia, las cuentas que tiene activas en redes sociales y por supuesto a Ryan Hoffman Badui, su hermano quien también se hizo famoso por subir videos graciosos a su canal DebRyan Show.

Ryan tiene una página en Facebook llamada Rayito, en ella tiene más de 18 millones de seguidores y diariamente sube contenido humorístico de memes, frases de diversos tuits e incluso conversaciones graciosas; tras la detención de su hermana, las publicaciones en dicho espacio no cesaron ni cambiaron de temática.

En diversas publicaciones de Rayito, sus seguidores han comentado mensajes como “Yoss viendo cómo al rayito le vale que ella esté en la cárcel”, “Al Rayito le vale que su hermana esté detenida”, “Rayito publicando memes y su hermana entambada” y “Qué nivel de comedia rayito por qué no vas a contarle a tu hermana el chiste y te quedas los 15 años que le van a dar ahí” así como múltiples memes de la situación legal por la que pasa la youtuber.

Así son las publicaciones de la página Rayito (Foto: captura de pantalla Facebook/DebRyanShow)

Ryan tuvo varias apariciones dentro del canal de YouTube de Yoss ‘N’, no obstante, el 29 de marzo de 2021 este par de hermanos se sinceró sobre su relación y convivencia en el podcast titulado Rayos X #01 - @YosStoP - Hermanos que se odian.

En dicha conversación Yoss ‘N’ tomó una actitud de reclamo hacia Ryan por no haber sido el hermano en quien podía apoyarse e incluso recordó que desde niños, su convivencia estuvo opacada por peleas y otras acciones nada amistosas.

“Si quisiera analizar desde el inicio de los tiempos, que nacimos, para mí, es que nunca me trataste bien, nos llevábamos y jugábamos videojuegos pero nos peleábamos desde pequeños. Siempre nos regañaban porque peleamos mucho cuando éramos niños. En particular creo que eres una persona berrinchuda, siempre tuviste todo lo que querías, mi mamá te consintió mucho, para ti era muy fácil pedir y exigir y los demás te valían, siempre fuiste muy egoísta”, explicó la influencer en dicho episodio.

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss).

Dentro del episodio, Yoss ‘N’ explicó que Ryan se muestra de una manera ante sus conocidos y de otra con ella, pues mencionó que realizaba diversas acciones en su contra como no permitirle el uso de ciertas zonas de la casa y tener una actitud “imponente” en la que aparentemente no le importaba dañar a otras personas.

“Ya como familia eres un güey que además de que eres castros*, impones. No me dejabas dormir, cosas muy caprichosas que tenías, que le hacías faltarle al respeto a los otros. Te tardabas años en el baño. Siempre hacías cosas que afectaban a otra persona, en especial a mí y te valía madr*”, explicó.

Respecto a la vida de internet de ambos, la creadora de contenido recientemente detenida explicó que su hermano intentó apropiarse de uno de sus canales de YouTube pues Yoss ‘N’ le solicitaba que apareciera para enriquecer sus sketches.

En marzo de este año, Yoss 'N' se sinceró y explicó que la relación con su hermano Ryan no es la más pacífica (Foto: Instagram/@debryanshow)

En marzo de este año, Yoss ‘N’ recordó lo siguiente en el podcast de su hermano:

“Cuando empecé mi canal, la realidad es que te invitaba a participar porque necesitaba un vato para que fluyera mejor el sketch, no sabía grabar ni editar ni nada, y te pedía ayuda y no hacías nada. Te la pasabas jugando videojuegos todo el día, luego, un día dijiste que ese también era tu canal y no era así, es mi canal. Era mi proyecto. Yo lo empecé para mí, es mi proyecto, no tengo problema en compartirlo pero de ahí a que querías mandar, pues no”

Finalmente, Yoss ‘N’ explicó que la razón por la que no se lleva de maravilla con su hermano tiene que ver con sus intereses dispares: “tu carácter junto con las circunstancias han hecho que no nos podamos llevar bien. Cada quien tiene su manera de llamar a la atención.”

El creador de contenido aseguró que enfrentará la situación con "las mejores vibras" (Foto: captura de Instagram @rayito).

A pesar de que Ryan no dedicó su página para hablar sobre la situación legal que atraviesa su hermana, el influencer tomó sus redes sociales para agradecer el apoyo mostrado por sus fans.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento...siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió el youtuber en su cuenta de Instagram.

