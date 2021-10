“Se los digo con mi voz”: el contundente mensaje de audio que Yosstop compartió desde la cárcel

En la publicación se aprecia un teléfono encendido, el cual está reproduciendo el mensaje de la youtuber (Foto:IG @justyoss)

La influencer YosStop continúa detenida en el penal de Santa Martha Acatitla y, aunque suele enviar desde prisión algunos mensajes que son publicados en sus redes sociales, en esta ocasión decidió tener una interacción más directa con sus seguidores y compartió un mensaje de voz.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio. Estos no son un la mitad de libros que he leído en estos tres meses y sí, efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos textos, no saben que maravillosos ha sido desintoxicarme de la adicción al Internet y profundizar en el mundo de los libros”, puede escucharse en el video.

En la publicación se aprecia un teléfono encendido, el cual está reproduciendo el mensaje de la youtuber y alrededor hay aproximadamente 17 libros apilados.

“¿Por qué no quieren leer?, eso es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos, ¿por qué no quieren estudiar saber más, crecer intelectual y espiritualmente?, puedes leer y aprender sobre algo que tú quieras, hay textos que te cambian las creencias, las perspectivas, te cambian hasta la vida”, continuó Yoseline.

La influencer ahondó en que leer ayuda a cuestionar el actuar individual y ayudan a “no ser un borrego”. Asimismo, exhortó a sus seguidores para que se interesaran por la lectura y con apoyo de esta pudieran ser “su mejor versión”.

“Gracias por su apoyo, los amo. Les mando besos y abrazos”, concluyó.

Apenas hace unos días, YosStop mandó algunas notas para publicar a su pareja Gerardo González Bañales, quien, a través de la cuenta personal de Instagram de la famosa, compartió un mensaje dedicado a su ‘perrhijo’ Steewy donde comparó la espera que le tiene con la película Hachiko.

“En el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ‘ñeñe’ hermoso’, mi primer ‘perrhijo’, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es inmenso. Obvio me acordé de ‘Hachiko’, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así”, expresó en el mensaje que público su pareja vía Instagram.

En la publicación destacó que quería agradecerle a Steewy por el amor ' incondicional’ que le demuestra ahora que se encuentra en la prisión, inclusive comentó que era como un mentor para ella por enseñarle la conexión que existe entre perros y humanos.

Por otra parte, YosStop escribió que amaba profundamente a su mascotas y que, cuando se vuelvan a ver, planea no soltarlos por lo mucho que lo extraña desde que fue vinculada a proceso por haber sido partícipe en el caso de Ainara Suárez.

La influencer expresó el cariño que le tiene su ‘perrhijo’: “Sin duda esto conmueve mi corazón, me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ‘ñeñes’. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor”, detalló YosStop que espera abrazar sus mascotas y que desea verlos muy pronto.

