“Quiero amplificar la voz de las mujeres”: YosStop creó nueva cuenta para compartir reflexiones desde la cárcel

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

YosStop continúa recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y, a pesar de ello, ha conseguido mantenerse activa debido a que sus seres queridos le ayudan a publicar desde afuera. Fue así que la influencer compartió un nuevo mensaje para sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, puede apreciarse una carta escrita a mano y con fecha del 16 de octubre redactada por una mujer del mismo centro penitenciario donde está la influencer. No obstante, la youtuber aprovechó para dejar una reflexión:

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto. Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”, señaló YosStop.

De igual manera ahondó que este tiempo en prisión le ha dado tiempo para pensar y compartir otras experiencias.

“Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel. Aquí les dejo una reflexión de una de ellas.Atentamente: Una mujer en la cárcel. Los quiero, Yoss”, concluyó.

Además, añadió que decidió abrir una nueva cuenta (@unamujerenlacarcel) para que “mujeres que hayan vivido este tipo de situaciones y las quieran compartir con los demás para aprender juntos”.

Así, en la primer carta compartida puede leerse la vivencia de una mujer privada de su libertad que decidió narrarle a Yoss que para ella una situación más difícil que estar en la cárcel fue el tener una adicción a las drogas.

“Una prisión mental y durante un tiempo en mi vida fui prisionera mentalmente y privé a mi ser, a mi cuerpo y a mi espíritu de muchas cosas, acciones y delitos que cotidianamente se deben hacer. Fui esclava de las drogas, de una en particular, de la más nefasta, cruel, dominante y miserable que pude traer a mi vida”, señala un fragmento de carta.

En el escrito enviado por la mujer puede leerse que, después de atravesar por difíciles momentos debido a dicha sustancia, se percató que las “prisiones mentales” son de lo más complicado que existe, porque cada uno se las genera.

“Vives más infeliz y con una calidad de vida muy baja y mediocre, que estar culpable o inocentemente en una cárcel. Es por ello que no tengas que vivir una experiencia como la nuestra para que te puedas dar cuenta del error que estás cometiendo. Hoy en día, en libertad y realmente libera tu mente, hazte consciente, salte del error y busca tu ser espiritual”, puede leerse.

Al final de la carta escribió: “Atentamente, una mujer en la cárcel (pero mentalmente libre)”.

Tras esta publicación, los seguidores de YosStop no tardaron en reaccionar y mencionaron que el mensaje de la mujer era muy alentador.

“Oraciones por ti y todas las mujeres privadas de su libertad”, “Es lo más bonito que he leído hoy en mi día, cuando apreciaremos de todo lo dicho que tenemos que justo estamos tan acostumbrados que dejamos de apreciarlo”, fueron algunos de los comentarios.

