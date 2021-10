Laura Zapata se lanzó contra Yolanda Andrade: ”Las drogas destruyen”

Laura Zapata salió en defensa de su hermana Thalía (Foto: @yolanda_andrade_14 / IG - Cuartoscuro)

Laura Zapata salió en defensa de su hermana Thalía después de que medios y fanáticos aseguraron que las declaraciones de Yolanda Andrade eran ciertas, dichos rumores insinuaban que la conductora y la cantante había mantenido un romance años atrás. La actriz de La Gata o Pobre Niña Rica utilizó su cuenta de Twitter para enfrentar a Yolanda llamándola incluso “nociva y tóxica”.

Esta nueva polémica comenzó luego de que la presentadora de televisión hiciera una transmisión en vivo junto a su ex novia la actriz Lorena Meritano, en donde hablaron de aspectos de su vida personal.

A través de Twitter, Laura Zapata aseguró que Yolanda Andrade era una “fulana vomitiva”. Además expresó que la conductora debería hablar de su padre y hermano que presuntamente asesinaron.

Su hermana salió a la defensa para aclarar el rumor (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia

“¡Vomitiva la fulana! Pobre no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”, escribió Laura Zapata.

En publicaciones posteriores aprovechó que los fans de su hermana le hicieron llegar diferentes notas sobre una posible demanda legal que la conductora podría interponer en contra de la actriz. Ella respondió:

“Cuándo quieres seguir vigente y nadie te pela. ¿Cómo ves @Laurazapatam” le escribieron adjuntando una captura de pantalla con la supuesta demanda que Yolanda Andrade hacia ella y el matutino Venga La Alegría. “¡Las drogas destruyen!”, contestó.

Este fue el mensaje que lanzó en su cuenta de Twitter (Foto: Twitter/@Laurazapatam)

Finalmente, la actriz de clásicos como Mundo de Juguete, María Mercedes o Cuidado con el Ángel insultó a la conductora comparándola con una “perra”.

“Suscribo cada una de tus palabras. ¡Las perras ladran!”, dijo Zapata.

Hace unos días trascendió el rumor de que la conductora de televisión y la cantante presuntamente habían tenido una relación amorosa en el pasado. Esto luego de que Andrade diera pistas sobre lo mencionado en un live.

La actriz insultó a la conductora comparándola con una “perra” (Foto: Instagram @laurazapataoficial)

El tema ha generado todo tipo de opiniones y contenido sobre la presunta revelación. Una de ellas es un video en el que aparecen juntas. Y ante las especulaciones de los fanáticos de la interprete de No Me Acuerdo o Te Perdiste Mi Amor la contundente respuesta de Laura Zapata contra Yolanda Andrade es un motivo más de que realmente algo pudo pasar.

“Yo tenía una novia que era bien chistosa, porque era guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eres más alta que ella’', dijo Yolanda Andrade.

Después la conductora de televisión comentó que todo ese amor había marcado su vida pues vivieron una etapa muy entrañable e inolvidable al grado de que seguiría recordando por siempre.

Los medios especulan que la relación fue con Thalía (Fotos: Twitter/TvAztecaJalisco // Instagram@thalia)

“Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante está, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable’', agregó Andrade.

Aunque no mencionó el nombre de Thalía, los internautas comenzaron a especular. Un seguidor colocó el nombre de la cantante, por lo que Yolanda Andrade respondió con un: ‘’Sí le atinaron’'.

Tras esta respuesta, la controversia continuó aumentando ya que no solo estaba confirmando la persona de quien hablaba en el envivo, sino que estaba hablando de una de las cantantes mexicanas más importantes y populares en la historia de México. Entre las evidencias que han utilizado medios de comunicación y fanáticos por ejemplo, un reciente video que revivieron de la conductora de Montse & Joe con Thalía.

En las grabaciones se ve a Thalía junto a Yolanda Andrade conviviendo como amigas, aunque para muchos “había tensión” entre ambas. Los fans de la reina de las telenovelas no han dejado de comentar las redes sociales de la conductora tachandola de mentirosa.

