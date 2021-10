No solo Verónica Castro: Yolanda Andrade dio pistas de un romance con Thalía

Las dos estrellas habrían sostenido un romance en su juventud (Fotos: Twitter/TvAztecaJalisco // Instagram@thalia)

Sobre la vida sentimental de Yolanda Andrade se ha especulado mucho, especialmente desde que la conductora se declaró abiertamente homosexual en televisión. Antes de ello, su vida privada era especulación entre el público, que la relacionaba estrechamente con su eterna compañera de conducción Monserrat Oliver.

Cuando la conductora de Unicable habló hace un par de años de su boda simbólica con Verónica Castro, que tuvo lugar en Amsterdam, el público y la prensa se volcaron en especulaciones. Por su parte, ‘’la reina de las telenovelas’' negó las declaraciones de la presentadora de Montse & Joe, argumentando que todo era una mentira.

Y aunque ya hablado de sus amoríos, Andrade continúa sorprendiendo al público por su habilidad en la conquista de diversas figuras, pero esta vez causó conmoción por haber dado indicios de haber tenido un amorío con cierta exintegrante de un grupo musical.

Verónica Castro ha negado en un par de ocasiones un vínculo sentimental con Andrade (Fotos: @Univision /@kachanclas)

La presentadora realizó una transmisión en vivo con su exnovia, la actriz Lorena Meritano, donde hablaron de sus anécdotas personales. En la conversación surgió el tema del amor y un romance de la también actriz que habría sostenido con una famosa cantante.

‘’Yo tenía una novia que era bien chistoso, porque era guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eres más alta que ella’', contó Yolanda a Lorena Meritano.

Fue en el en vivo de Instagram donde Andrade dio pistas del amor que sostuvo, y aunque no mencionó nombres, algunos usuarios no dudaron en lanzar el de diversas figuras del espectáculo.

En las visitas de Thalía a México, siempre se le ve con Yolanda (Foto: Instagram)

‘’Yo me enamoré muchísimo de esta mujer, de la cantante esta, de la que me dijo que tú estabas más alta que ella. Me enamoré mucho. Vivimos una etapa muy peculiar e inolvidable’', añadió quien fuera la protagonista de la telenovela Las secretas intenciones.

Los seguidores de la conductora comenzaron a lanzar nombres en su intento por descubrir con qué famosa intérprete tuvo un noviazgo que le dejó tan buenos recuerdos a Yolanda. Entre los comentarios hubo quien mencionó el nombre de Thalía, a lo que Andrade contestó sin especificar: ‘’Sí le atinaron’'.

Por su parte la famosa cantante de Amor a la mexicana no se ha dado por aludida a pesar de que algunos de sus fans le comentaron la situación en las redes sociales. Se sabe que ambas famosas han tenido una cercanía estrecha durante varios años y es usual que durante las visitas de la protagonista de melodramas como María Mercedes y Quinceañera a México, siempre se toma su tiempo para encontrarse con Yolanda.

Fue la pista del grupo musical lo que llamó la atención y apuntó a Thalía (Foto: Instagram / @retrx.memories)

Ambas celebridades se han tomado fotografías juntas en dichas visitas, durante las cuales Yolanda acompaña a la esposa de Tommy Mottola en asuntos personales, como es el caso de la fiesta de cumpleaños número 100 de doña Eva Mange, la abuelita de la estrella.

En dicha celebración ocurrida hace tres años, la conductora de programas como Las hijas de la madre tierra y Mojoe fue la madrina de pastel, con lo que se confirma la buena relación entre ella y la familia Mange y Sodi Miranda.

La noticia no es del todo novedosa, pues el rumor de que ambas mexicanas sostuvieron una relación sentimental en su juventud ha persistido en las redes sociales al paso de los años; sin embargo, la ex Timbiriche nunca ha hablado del tema. Quien sí fue cuestionado en el pasado fue el diseñador de modas Mitzy, prolífico creativo textil detrás de la carrera de grandes estrellas mexicanas.

Thalía actualmente lleva veinte años casada con Tommy Mottola (Foto: Instagram/@thalia)

Mitzy negó por completo que sus dos amigas hayan sostenido un romance. Así lo dijo en 2019 para Venga la alegría:

‘‘No sé qué parte de su vida, sé que son amigas, como Montserrat y todas ellas. No, conozco bien a mi Thalis y no, es una mujer felizmente casada’'.

SEGUIR LEYENDO: