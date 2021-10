La Casa de los Famosos: qué hizo Manelyk al recibir flores de Jawy

Mane no dijo nada (Foto: Captura de pantalla/La casa de los famosos)

Manelyk se ha vuelto una de las participantes favoritas dentro del reality show La casa de los famosos y, en esta ocasión, unas flores caídas del cielo no sólo causaron controversia entre los participantes, sino que provocaron una contundente reacción de la ex Acapulco Shore.

Toda la polémica comenzó cuando sorpresivamente un helicóptero sobrevoló la casa donde se lleva a cabo el programa y de pronto muchas rosas comenzaron a caer en el patio. Así, cuando los integrantes salieron para ver que ocurrió se sorprendieron con el detalle.

Algunos comenzaron a especular quién pudo ser la persona misteriosa que envió el obsequio y para quién era, sin embargo, Mane se reservó cualquier tipo de comentario y denotó incomodidad al encontrarse con la situación.

Posteriormente, el equipo de producción destacó que no había sido algo planeado y reprodujo el momento donde pasó la aeronave, para que los habitantes de La casa de los famosos intentaran identificarlo.

el ex acapulco shore subió todo en sus redes (Foto: Captura de pantalla/mawy_clips)

“Queremos saber”, “Estamos muertos de la curiosidad”, fueron algunos de los comentarios que dijeron los participantes.

“Muy original, nunca antes visto”, fue lo único que dijo Manelyk haciendo referencia a una ocasión en Acapulco Shore, donde Jawy realizó el mismo gesto para ella.

Así, aunque Alicia Machado le preguntó si lo había reconocido, Manelyk negó con la cabeza y evitó decir cualquier comentario al respecto.

Pero mientras eso ocurría al interior de la casa, Jawy Méndez, ex pareja de la concursante, estaba subiendo desde sus redes el recorrido que hizo para lanzarle las rosas.

Además, poco antes del evento, el reguetonero mencionó desde su Twitter: “MAMI PÍDEME LO QUE QUIERAS… Lo que quieras te doy!”.

Y después de la transmisión en donde Mane no dijo nada al respecto de las flores, Jawy sentenció: “Conozco tu mirada y tus mañas! Si me tiras una indirecta sabes que llegaré… Y aunque no me veas ya me enteré que me sentiste!”, remarcó.

Su ex pareja le lanzó flores(Foto: IG @jawymendez_oficial)

Pero la polémica no terminó ahí, ya que en otro video sobre este reality show puede observarse el momento en que Mane sale patio para hacer ejercicio y, aún con las flores en el piso, decidió patearlas para hacerse espacio y continuar con sus actividades.

Cabe recordar que a mediados de 2021 se dio a conocer que esta relación había llegado a su fin. Pero los detalles quedaron al aire y nadie sabía la razón por la cual la pareja de comprometidos había decidido separarse. Fue hasta la llegada de Mane a La casa de los famosos, que toda la verdad se destapó.

Mane recordó que Jawy le propuso matrimonio en un día muy especial para ella y, aunque no habían acordado más detalles de como sería la ceremonia, todo estaba formalizado.

Mane pateó las flores(Foto: Captura de pantalla/La casa de los famosos)

“No pusimos fecha, pero me pidió matrimonio en enero, en mi cumpleaños. Solo quedé comprometida ya”, contó en el reallity de Telemundo.

Asimismo, en otro momento narró que esta no era la primera vez que estaba a punto de casarse y destacó que la relación con el ex Acapulco Shore no sólo fue muy larga, sino también inestable.

“Es mi tercer pedida fallida, hay una cuarta y la cuarta... ay, no la verdad ya me da igual. Antes decía: es que mi boda, mis hijos, no sé qué, mi casa, era mi máximo porque yo quería seguir el ejemplo de mis hermanas que es así, pero ya cuando te das cuenta de que ya no es para ti... ni fracaso ni nada, pero yo iba a ser infeliz, era muy infeliz. Con mi ex duré tres años con un break y dos años, o sea mi juventud”, dijo y añadió que todas las personas dejaban una enseñanza.

SEGUIR LEYENDO