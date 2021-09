“Empeñado”: tras su rompimiento, Manelyk reveló qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Jawy

Jawy y Mane terminaron su noviazgo, pero ambos aseguraron que se guardan gran cariño a pesar de todo (Foto: Instagram/@mawy_juntos)

Hace nueve meses Manelyk González se comprometió en el programa Acapulco Shore con su entonces novio, Jawy Méndez. Su compromiso habría sido uno de los eventos más importantes del reality, pues ellos fueron de las parejas favoritas del público, pero ahora que decidieron terminar su relación, la influencer reveló qué hizo con el anillo que recibió aquel día.

Manelik y Jawy se conocieron en la primera temporada de Acapulco Shore, pero no fue hasta 2017 cuando hicieron formal su relación, inclusive, se hablaba de una posible boda después de que comenzaron a vivir juntos.

Las relación tuvo altas y bajas, hasta que en enero de este año el cantante decidió pedirle matrimonio a su novia durante su fiesta de cumpleaños. Ambos se mostraron tan emocionados que trasmitieron ese sentimiento a sus amigos y público, quienes esperaban que este mismo año se llevara a cabo la boda.

Los cantantes se comprometieron el pasado enero, durante el cumpleaños 32 de Mane (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Lamentablemente, la también cantante reveló que entre ella y Jawy ya no existen tales planes pues decidieron terminar su relación, como los rumores ya lo apuntaban.

En entrevista con el medio colombiano Lo sé todo, la modelo se sinceró acerca de su fallido noviazgo con el joven que conoció en el reality y aseguró que todo había llegado a su fin en buenos términos.

“Hablamos, quedamos bien. La verdad, es una persona que yo quiero mucho, que admiro, que quiero en mi vida, pero a veces ya no pueden estar dos personas juntas por más que quieras y quieras es mejor dejar las cosas por la paz antes de terminar súper mal, fue lo que hicimos nosotros”, confesó Mane.

“Yo Manelyk González lo confirmo, estoy soltera, estoy en mi tiempo mi espacio, tranquila (...) para los que se preocupaban, estoy bien”, agregó.

Mane aseguró que decidió guardar el anillo de compromiso después de consultarlo con sus amigas (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

La influencer aprovechó el momento para bromear acerca del destino de su anillo de compromiso, el cual aseguró que conserva aún con ella. “Guardado. Empeñado, mi amor. No, no, no, guardado”, comentó.

Compartió que en realidad ella no sabía qué hacer con la sortija ahora que ya no mantiene un noviazgo con Jawy, así que pidió ayuda a sus amigas, quienes le recomendaron que se lo quedara, pues algo así no debería de ser devuelto.

Pese a las declaraciones de Mane sobre que lo mejor había sido terminar ya que todo fue de buena forma y que se encontraba bien, Jawy declaró al mismo programa que para él no había sido de la misma manera, pues había sido difícil volver a encontrarla después de su ruptura.

“No puede ser que después de tantos años no saludemos como simples desconocidos”, dijo triste el cantante. A esto agregó las razones por las cuales decidieron terminar su relación: “Simplemente Mane está en un momento en una etapa en la que no se siente al 100 por cierto feliz en la relación y abiertamente me lo dijo y yo respeté su decisión”, aseguró el cantante.

Jawy se mostró muy afectado por haber terminado su relación con Mane y aseguró que fue la mujer a quien más ha amado (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Jawy también habló acerca de qué sucedió con el anillo que le entregó a la empresaria, aunque mencionó que para él no importa el valor monetario que tuvo, sino el sentimental.

“Es un anillo bastante bueno porque... bastante costoso, bastante costoso, pero no me quiero referir a lo costoso, pero es algo que tiene toda mi energía por lo cual yo digo que si se lo quiere quedar, qué mejor para mí que tenga un pedazo tan fuerte”, dijo.

Aunado a ello confesó que Manelyk fue una parte muy importante por haber sido la persona por quien más cariño ha sentido y aseguró que si la madre de sus hijos no es ella, no será nadie, pues dijo: “Manelyk es la mujer que yo más he amado en esta vida, (…) seguramente la mamá de mis hijos o es Mane o es una mujer que no va a tener un anillo”.

