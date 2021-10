“Tu títulito no sirve”: el día que Carlos Muñoz aseguró que ir a la Universidad es un error

Usuarios recuperaron un fragmento de una de sus transmisiones en vivo

Carlos Muñoz regresó a la polémica, luego de que apareciera un video en el que hace diversas recomendaciones para los estudiantes que van saliendo de la preparatoria, entre los cuales destaca no ir a la universidad inmediatamente.

A través de las redes sociales, usuarios recuperaron un fragmento de una de sus transmisiones en vivo, en donde le da a los jóvenes un consejo en caso de no tener idea de qué universidad o carrera estudiar.

Dicho video salió por una pregunta durante dicha transmisión, en la que un usuario le pidió una recomendación al respecto. Su aseveración es que ir a la universidad en una etapa donde “falta madurez” es el “peor error”.

En cambio, Máster Muñoz recomendó cursar sus propias materias, pero no en los cursos que ofrece en línea, sino una serie de retos personales que tomarán un año, mismo año sabático en el que no estudiarás.

A esta ruta de vida la llamo el año de remediales en tu carrera de crecimiento exponencial; puesto que tomará todo ese año para “sacarte todo lo que el sistema educativo te puso en la cabeza”.

“Los ‘estudios remediales’ los llamo así porque vienes de una educación de mier** donde te trataron de hacer igual a todos los demás, te educaron para ser obrero y empleado, para mantener un orden y matar tu creatividad”, dijo el conferencista, quien, además, aseguró que “tu titulito no sirve para nada”, refiriéndose al grado universitario que recibes al terminar una carrera.

Y en resumen, estas fueron las recomendaciones de Carlos Muñoz para todo tu año sabático:

° Primer trimestre es Aprender a enfocarte en resultados. Aquí pidió conseguir un trabajo enfocado en obtener resultados, como las ventas, y luego ahorrar el 95% de tu sueldo.

° Segundo trimestre es Renuncia. Aquí pidió que se renuncie al trabajo que conseguiste para “desprenderte” de las cosas que ahí adquiriste. Luego, con tus ahorros te vas a ir de viaje para despilfarrar. Además, hay que viajar lo más lejos posible.

Carlos Muñoz recomendó a los estudiantes de preparatoria el "año de remediales en tu carrera de crecimiento exponencial" (Foto: UNAM/Cuartoscuro)

° Tercer trimestre es Aprende a arrancar de cero. Una vez terminado tu viaje, tendrás que iniciar con un negocio de arranque, como los consideró. Estos, dijo, son de servicio de alto valor agregado para venderle a una empresa, y contratar a un primer empleado.

° Cuarto trimestre es Piloto automático. Éste será para poner en piloto automático tu empresa, luego viajar para maximizar tu aprendizaje, pues tendrías que ir a estudiar tres meses al lugar elegido para viajar.

Antes de arrancar con este esquema, es importante que tus padres tengan la posibilidad económica de seguirte manteniendo en casa, de darte de comer, y de pagar tus pasajes únicamente a través de la ciudad donde vives.

De acuerdo con el “Máster Muñoz”, es tras este año donde debes tomar la decisión de la carrera que quieres estudiar, pues tendrás un mayor nivel de aprendizaje y de madurez.

Carlos Muñoz estudió de forma simultánea las licenciaturas de Economía, Derecho y Ciencias Jurídicas. Además, cuenta con estudios de posgrado en materia de Prospectiva Estratégica, Innovación de Negocios y Administración, carrera en la que cuenta con la especialidad en Mercadotecnia.

El conferencista ha tenido varios momentos de este tipo (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Quién es Carlos Muñoz

Muñoz es un empresario del sector inmobiliario que nació en Querétaro y él mismo se ha autodenominado como conferencista e influncer debido a la forma en la que comparte contenidos en redes.

Además de ser un coach empresarial, “Master Muñoz” es propietario de dos compañías:

° 4S Real Estate Foresight, una consultoría de proyectos inmobiliarios con presencia en América Latina. ésta fue galardonada con el premio Silver Award en la categoría Best Overall Advertising Campaign, máximo reconocimiento de marketing inmobiliario en el mundo.

° Instituto 11, una organización dedicada a promover el emprendimiento.

En el año 2011, Master Muñoz contrajo matrimonio con Marisela Matienzo, una emprendedora que actualmente posee la compañía Matienzo Jobs. Esa boda también desató polémica debido a que se casaron en un establecimiento de McDonald’s en la ciudad e Monterrey, Nuevo León.

