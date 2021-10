Cuánto tendrías que invertir si quieres tomar un curso de emprendimiento de Máster Muñoz

El miércoles, estuvo en tendencia el influencer y conferencista Carlos Muñoz, mejor conocido como Máster Muñoz, esto luego de ser acusado de humillar a un mesero que se encontraba trabajando en un sitio en donde daba una conferencia.

En el video que circula en redes sociales, se ve al influencer al frente de una sala de hotel, mientras comparte sus consejos a decenas de personas que pagaron por verlo y escucharlo. Muñoz utilizó como ejemplo a un trabajador del hotel que se encontraba en una pared ejerciendo su labor. “El güey que está ahí parado y que está trabajando hoy aquí, que le agradezco mucho su trabajo, está ahí no está aquí sentado porque no tiene el hambre”, dijo Muñoz, lo que no cayó bien a sus seguidores en redes sociales, pues pronto comenzaron a lloverle críticas, además de señalarlo de clasista.

Muñoz es un empresario del sector inmobiliario nacido en Querétaro. Él mismo se ha denominado como conferencista e influencer debido a la forma en la que comparte contenidos en redes y algunos medios de circulación nacional lo han catalogado como la personalidad más importante del marketing inmobiliario. Además de ser un coach empresarial, “Master Muñoz” es propietario de dos compañías: 4S Real Estate Foresight, una consultoría de proyectos inmobiliarios con presencia en América Latina y también es dueño del Instituto 11, una organización dedicada a promover el emprendimiento.

Precios de sus cursos

Muñoz imparte conferencias presenciales, y además, vende videos en los que da consejos para tener éxito y convertirse en una persona con dinero. Un curso presencial de Muñoz de cinco horas en lugares como el Hotel St. Regis cuesta 15,000 pesos.

En la página oficial del conferencista pueden encontrarse los precios de sus cursos. Foto: Impresión de pantalla

De acuerdo a lo que se ha podido registrar, este tipo de conferencias tiene distintos precios, por ejemplo, uno básico solo incluye la charla, el siguiente un kit de venta, el intermedio incluye lo mismo que los dos anteriores y un curso digital para ser youtuber, y finalmente la entrada VIP también ofrece la convivencia con el “master” Carlos Muñoz. Este último es el que tiene un precio de 15 mil pesos.

En la página del influencer, pueden encontrarse el precio de los cursos en videos. El paquete que incluye todos los cursos, que consta 120 cursos, tiene un precio de USD 499, o sea, unos 10,000 pesos. De ahí, los cursos individuales tienen un valor desde los USD 299 hasta los que son gratuitos.

Carlos Muñoz pide disculpas

Luego de causar polémica por humillar a un mesero que se encontraba trabajando en el hotel en el que daba una conferencia, Muñoz pidió disculpas desde su cuenta de Instagram, en donde contó su versión de los hechos y aseguró que su postura jamás será para perjudicar a las personas, sino lo contrario, él busca ayudarlas a sobresalir.

Por medio de sus historias, compartió varias video respuestas ante esta polémica. En ellas confirmó que confrontó al mesero, pero sus declaraciones fueron sacadas de contexto debido a que su comunicación es “agresiva y fuerte”, por lo que el fragmento del video fue seleccionado para hacerle ver mal en internet.

El influencer cuenta con más de un millón de seguidores (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

“Mi estilo de comunicación de origen siempre ha sido agresivo, ha sido fuerte, y lo hemos utilizado con ganas de impactar y buscar el crecimiento de la mayor cantidad de personas, pero en ocasiones ese estilo, y sobre todo sacado de contexto, puede resultar agresivo, negativo o hasta insultante”, aceptó el coach y empresario del sector inmobiliario.

Posteriormente le ofreció una disculpa al mesero y a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video, pues su intención jamás fue la de sobajarlo. Además, mencionó que la intención con el sujeto era becarlo para buscar su crecimiento personal.

“Ofrezco una disculpa por ese video en particular para todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Nunca es negativa y siempre es tratar de buscar el crecimiento de la gente. De hecho, con ese mesero lo que queríamos era becarlo para buscar ese crecimiento”, detalló Master Muñoz en sus videos.

