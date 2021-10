Los mejores memes de la polémica de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo siempre se mostraron muy unidas (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Después de que diversos medios de comunicación informaran que Fernando Reina Iglesias, esposo de Galilea Montijo, tuvo que renunciar a su cargo en el gobierno, pues aparentemente podría estar vinculado en el caso de la conductora Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, ahora la conductora del matutino Hoy está protagonizando los mejores memes en las redes sociales:

Todo comenzó debido a que en los últimos días se está hablando de una posible investigación sobre la relación de Galilea Montijo y su esposo en el polémico caso Inés Gómez Mont, situación que ha provocado la publicación de los mejores memes en redes sociales donde el tema central es que ambas conductoras de televisión podrían pisar la cárcel si se llegara a comprobar que no solo existía una relación de amistad, sino que formaron parte del motivo por el que se les busca a nivel internacional.

El esposo de Galilea Montijo se desempeñaba como titular del Despacho de Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, hasta hace poco que renunció ya que afirmó que se postulará en otro cargo político y para poder lograrlo era necesario dejar este último. Usuarios en redes sociales no creyeron que este fuera el motivo real:

“Ya como vieron que a sus compadres los está buscando la Interpol mejor van preparando terreno para también huir”, “Bien listo el esposo de la Gali que vio que a sus amigos ya no tardan en agarrarlos y ya están buscando cómo correr”, “Tal cual como las ratas que ven que se hunde el barco y son las primeras en correr”, “Nadie cree la casualidad de que Gali dejó de salir en Hoy y usted ya no trabajará en el Estado de México, al menos yo no lo creo”, escribieron usuarios de Twitter.

Después de que desde hace unos días la ausencia de Galilea Montijo en el programa Hoy levantara aún más sospechas entre los televidentes y usuarios de internet, la conductora aseguró que fue por problemas de salud.

Diversos medios de comunicación informaron de manera extraoficial que los presuntos problemas legales que enfrenta su amiga Inés Gómez Mont eran el principal motivo de su ausencia en el matutino de Televisa; aunque después se informó que fue hospitalizada a consecuencia de las secuelas relacionadas con su contagio de Covid-19. Usuarios de internet no le creyeron tampoco:

“Nadie se va por dolores de cabeza más de una semana de su trabajo y le dan permiso así como si nada”, “Gali dice que es por secuelas de COVID-19 pero yo digo que es por Inés Gómez Mont”, “Debemos creerle la mitad de lo que dice, o sea trabaja inventado cosas de medio mundo, cómo no suponer que esto es mentira”,”Casualmente se ausenta de Hoy y su marido renuncia, que casualidad”, escribieron usuarios.

Los usuarios argumentan que estas especulaciones se deben a que primero la información que dieron confirmaba que la ausencia de Galilea en Hoy se debía a un periodo de vacaciones ya programadas y que no se podían recorrer o aplazar, luego por motivos de salud y ahora se dice que tiene que ver con el caso relacionado a su esposo.

Aunque la conductora de televisión en más de una entrevista ha recalcado que siempre dará la cara aun cuando se trate de malas noticias, el mundo del internet no le creyó ni perdonó que todo se diera de una manera tan casual que pareciera que sí hay relación entre cada hecho. Estos memes demostraron una vez más que la relación entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont seguirá dando de qué hablar.

