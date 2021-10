Por qué Galilea Montijo dejó de ser exclusiva de Televisa y cuánto ganaba

Galilea Montijo lleva más de 13 años dentro del elenco principal de Hoy Foto: Instagram/@galileamontijo

En el año 2017 Televisa atravesó una de las primeras grandes crisis económicas que hasta la actualidad no han logrado superar o mejorar. Como medida de emergencia optaron por retirar los famosos “contratos de exclusividad” que artistas, comediantes, cantantes, conductores y periodistas tenían desde hace muchos años. Galilea Montijo fue una de las grandes afectadas pues varios medios de comunicación y periodistas de espectáculos mencionaron que ganaba 1 millón de pesos mensualidad gracias a ese contrato.

A principios de ese mismo año algunos artistas -sobre todo actores- que nunca habían desempeñado grandes papeles en proyectos de la televisora comenzaron a trabajar en otras empresas como TV Azteca. Meses más tarde personalidades de renombre sorpresivamente comenzaban a trabajar en plataformas de streaming o en televisoras de Estados Unidos.

La revista de espectáculos TVNotas publicó que mucho del talento de la televisora de San Ángel había perdido un contrato de exclusividad donde con el solo hecho de no laborar en otro lugar se les otorgaba una cantidad económica mensual independientemente de los proyectos donde se les requería.

Horacio Villalobos afirmó que su contrato era de 1 millón de pesos mensuales Foto: Instagram/@galileamontijo

El presentador de espectáculos Horacio Villalobos en ese momento confirmó en el programa de radio Dispara Margot, Dispara que una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana no solo había perdido las negociaciones para conservar su contrato de exclusividad, sino que también podría estar saliendo de la televisora:

“Galilea Montijo tenía una exclusividad de un millón de pesos en Televisa y ahora se la quitaron; digo para no haber estudiado, ¿increíble no? Lo peor es que a esta mujer le quedan 5 minutos de juventud, porque es mucho más cruel este mundo -el del espectáculo- para las mujeres que para los hombres, entonces estas mujeres que eran guapas en los 90 no se han puesto a leer no se van a convertir en periodistas como Carmen Aristegui o Denise Maerker. Lo que ahora se menciona es que está buscando saltar la frontera e intentarlo en Univisión o Telemundo”, mencionó.

En ese mismo año periodista michoacano Gustavo Mendoza compartió en su podcast Noticias Francas al Momento que no eran rumores nada más, que como lo había mencionado el conductor de Venga La Alegría todo estaba siendo real y ya no se trataba de algo por debatir sino de encontrar la forma de que ella permaneciera en el programa de Hoy y no se fuera a otro lado.

“Lo que Horacio Villalobos soltó es real porque ya nos enteramos que no solo fue a ella sino a la mayoría del matutino de Hoy. Están buscando un buen acuerdo para que no se vaya a otro lado y continúe con el matutino”, mencionó.

Galilea llegó a un buen acuerdo con Televisa Ig: @galileamontijo

En el 2018 y tras haber perdido también su exclusividad, Juan José Origel comentó en un programa de Unicable que casi todos habían sido liquidados del contrato y que no habría renovaciones, además de que la conductora si había llegado a un buen acuerdo pero no a su renovación por lo que seguía en el matutino a diferencia de lo que se mencionó un año anterior.

“Pues yo puedo hablar del tema porque si terminó todo bien y seguiré trabajando cuando me lo digan y yo pueda. Galilea Montijo sí fue la que se enojó cuando le dijeron que no le renovaron contrato porque en general a nadie se lo dieron, pero terminaron bien ya que Televisa le ofreció pagarle por proyectos y eso le resultó mucho más rentable”, aseguró el periodista.

Galilea Montijo Ines Gomez Mont (Foto: Instagram)

A partir de ese momento Galilea no dejó de trabajar para proyectos que requerían una conductora como Pequeños Gigantes, Noche Mexicana, entre otros.

Actualmente Galilea se encuentra en el ojo del huracán por su amistad con la conductora Inés Gómez Mont y la situación que esta última está viviendo.

