“Tengo bastante miedo”: Gomita reveló que ella y su madre siguen siendo acosadas por su papá

La actriz ha asegurado que no busca la fama con este problema familiar (Foto: Instagram/@gomitaoficial123)

Después de que Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió en sus publicaciones que se encuentra viviendo en Colombia por los problemas de violencia intrafamiliar que sufren ella y su madre Elizabeth Campos, la influencer le pidió a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, que las dejara en paz.

Fue en una transmisión en vivo donde Araceli reveló que ella y su madre tienen miedo porque Alfredo ha tratado de acercarse. “Mi papá siempre ha sido una persona muy manipuladora […] Tiene orden de restricción, no solo conmigo, sino con mi madre y ella sabe que no está sola, ella está en su hogar y yo le he dicho mil veces que salga adelante. Ella es la que me marca y me dice lo que está pasando y a mí me preocupa y me está pidiendo la ayuda. No quiero vivir con miedo y tampoco quiero eso para mi mamá”.

Gomita ha asegurado que su papá ha tratado de acercarse a través de otras personas que trabajaban con ellos (Foto: gomitaoficial123)

Aracely detalló que no era la primera vez que fue violentada por su padre “Tengo que cerrar el ciclo de esa noche, de esa golpiza que no es la primera que nos ha puesto a mí y a mi mamá y es por eso que yo decidí no quedarme callada”. Gomita aseguró que lo que busca su padre es separar a su familia y dejarlos en la calle. “Que nos den mucha fuerza para seguir unidos y que mi papá no logre su cometido que es desunir mi familia y mucho menos, que es lo que más me duele, que vaya a dejar en la calle a mis hermanos y no se me hace justo porque han trabajado bastante”.

La influencer también mandó un mensaje a sus seguidoras que pasan por la misma situación. “Espero que esto sirva para muchas de ustedes que tienen miedo a este tipo de personas, háblenlo con quien lo tengan que hablar, busquen ayuda”.

Una de las actrices que ha mostrado su apoyo hacia Gomita fue Cecilia Galliano, quien aseguró que a pesar de haber tenido problemas con la influencer, ella le brindaría su ayuda si llegara a necesitarla, además la felicitó por haber tenido la valentía de exponer los presuntos maltratos de su padre e invitó a las mujeres a denunciar la violencia.

Cecilia Galliano felicitó a Gomita por haber denunciado e invitó a las mujeres a hablar cuando sean violentadas (Fotos: Instagram @ceci_galliano / @gomitaoficial123)

“No tengo, creo, no conozco ninguna enemiga, y si la tuviera y diría ‘necesito esto’, lo haría sin pensarlo. Hay que apoyar. El que necesite ayuda, la tiene que pedir, y al que lo pida, se lo tenemos que dar. Lo que puedo decir es que la violencia obviamente está mal, está bien si lo habla. Está bien porque tienes que hablar, tienes que denunciar a las personas que hacen eso porque yo creo que como dicen: ‘El valiente existe hasta que el cobarde quiere’“, dijo el pasado 20 de octubre para el programa Hoy.

Por otra parte, Fredy Ordaz, mejor conocido como Lapizito, dio a conocer hace una semana a través de su cuenta de Instagram que él no conocía lo que estaba pasando entre su hermana, su mamá y su papá, ya que aseguró que cuando la noticia se dio a conocer, él se encontraba fuera de casa y al llegar para hablar con su familia, no había nadie en su hogar.

Lapizito dijo que a pesar de todo, sigue queriendo a todos sus familiares de la misma manera que (Foto: Instagram/@lapizitooficial)

Fredy dejó claro que él no dará más declaraciones sobre lo sucedido porque no está dispuesto a que personas externas a su círculo familiar se metan en su vida privada y pidió que se deje de especular acerca de los motivos por los cuales sucedieron las cosas”.

