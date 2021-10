Lapizito habló sobre la denuncia de Gomita contra su papá por violencia intrafamiliar

Lapizito desmintió los "chismes" respecto a la infidelidad de su padre con la hermana de su novia (Foto: Twitter@somoslgl)

En días pasados, Araceli Ordaz, mejor conocida dentro del mundo del espectáculo como “Gomita”, denunció a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, por los abusos físicos y psicológicos de los que ha sido víctima.

Desde su cuenta de Instagram, la payasita y conductora compartió unas historias, con fecha del 3 de septiembre del presente año, donde contó que había sido atacada físicamente en ese momento por defender a su madre, la señora Elizabeth Campos.

Ambas habrían sido víctimas de este tipo de abusos por parte de su padre, desde hace mucho tiempo, por lo que decidió romper el silencio y hacer públicos los golpes que recibió.

“Llevo mucho tiempo guardando, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo este ojo hinchado y la quijada me duele; me aventó los golpes en la cara”, mencionó en medio de lágrimas la youtuber.

Al ritmo de Grande, tema musical de Gloria Trevi y Mónica Naranjo, Gomita mostró en sus historias de Instagram que el mensaje de la canción iba completamente dedicado a su papá, mostrando una vez más que el conflicto sigue a un mes del primer video grabado.

Gomita expuso que su papá la golpeó (Fotos: Captura de pantalla de Instagram/@gomita0ficial123)

Después de que Gomita diera a conocer esta situación, su hermano Fredy Ordaz, mejor conocido como “Lapizito”, compartió un video en sus redes sociales para dar a conocer su opinión al respecto.

En este metraje, aseguró que la versión sobre la infidelidad de su padre con la cuñada de Fredy, la cual se dio a conocer en el programa De Primera Mano, es falsa, y explicó algunos detalles que conoce, pues, dijo, no se encontraba en casa cuando todo esto supuestamente ocurrió.

Asimismo, recriminó los ataques sufridos en su contra por no haberse pronunciado antes al respecto y también explicó los motivos por los cuales “desapareció” de redes sociales por un tiempo.

“Como en todas las familias hay problemas, a diferencia que mi familia es pública. Pienso diferente a unos integrantes de mi familia a que siento que lo único que nos queda es la privacidad, y muchas veces he salido a trabajar con problemas, ganas de llorar, estresado, y siento que el público no tiene que ver ese tipo de cosas”, aclaró.

Desde sus redes sociales, Gomita le dedicó una canción a su padre (Foto:Instagram/@gomitaoficial123)

Posteriormente mencionó que poca gente lo conoce de verdad, situación por la cual no permitirá que ninguno de sus seguidores se meta en su vida privada, menos en una situación tan delicada como la de su hermana.

“Estaba grabando un video el cual no terminé, no salió, traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba una hora y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día”, resaltó el joven comediante.

Asimismo, se mostró preocupado por su pequeño hermano “Lapizin”, quien es menor de edad, pues mencionó que las personas también le escriben en redes para contarle esta historia a base de “chismes”, situación que no va a permitir.

“Una persona muy importante que es mi hermano, que estoy totalmente seguro que le están mandando mensajes. Un menor de edad que está creciendo con este tipo de cosas y viendo como tanta gente se está metiendo, opinando, tantos chismes que están saliendo que no son ciertos”, dijo.

Finalmente, remarcó que ama a todos los integrantes de su familia y se mostró sorprendido de “hasta dónde llegan los chismes” cuando se enteró de quienes aseguran la infidelidad de su padre con su cuñada. A ellos les envió un mensaje: “Discúlpenme por tirarles teatrito, pero es totalmente falso, o sea, nada que ver, se la bañaron machín”.

SEGUIR LEYENDO