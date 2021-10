La guía completa de los lujosos bolsos de Galilea Montijo

Escondido entre un matorral y sin comer durante dos días: los nuevos detalles de la captura de ‘Otoniel’

“No me maten, no me maten, respéteme la vida”, fueron las palabras del máximo jefe del Clan del Golfo cuando fue detenido por miembros de las Fuerzas Militares en El Totumo, corregimiento de Necoclí