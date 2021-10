Inés Gómez Mont y Galilea Montijo en Nueva York: así fueron sus lujosas vacaciones hace un par de años

FOTO: Instagram/@inesgomezmont

Con el escándalo que estalló alrededor de la conductora de televisión Inés Gómez Mont luego de que fue acusada por enriquecimiento ilícito y que supuestamente se giró una orden de aprehensión hacia ella y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, cada vez salen a la luz más detalles del lujoso estilo de vida que llevan ella y sus amigos.

Esta vez, salió a la luz un viaje que Inés y la conductora de televisión, Galilea Montijo, realizaron en el 2017 a Nueva York y que presuntamente habría sido un regalo de cumpleaños de parte de la exconductora de Ventaneando a la actual conductora de Hoy.

, Gómez Mont presumió el viaje a la Gran Manzana con distintas postales que tomaron a lo largo de la jornada vacacional. FOTO: Instagram/@inesgomezmont

Desde su cuenta de Instagram, Gómez Mont presumió el viaje a la Gran Manzana con distintas postales que tomaron a lo largo de la jornada vacacional. En un primer instante, publicó una fotografía junto a Galilea en el avión que presuntamente tomaron para llegar a la ciudad estadounidense con la fecha del 25 de mayo de aquel año.

“Lista para festejar a mi Galilea Montijo, toca el turno de mi consentida. Vámonos, te (emojis de corazón)”, escribió la conductora.

En esa postal, ambas lucen atuendos ad hoc a la ciudad estadounidense. FOTO: Instagram/@inesgomezmont

Posteriormente, colocó más fotografías del viaje que supuestamente habría corrido por su cuenta. En ellas aparecieron junto a Iglesias Reina y Álvarez Puga, sus respectivos esposos.

“Feliz viernes, festejando a Galilea Montijo”, escribió Mont en la misma red social en una postal en donde ambas caminan tomadas de la mano en una de las calles neoyorkinas. En esa postal, ambas lucen atuendos ad hoc a la ciudad estadounidense.

El viaje terminó el 28 de mayo, unos días después de su llegada. Durante su estadía la conductora Inés Gómez Mont también fue fotografiada con un exclusivo bolso marca Chanel. FOTO: Instagram/@inesgomezmont

Finalmente, el viaje terminó el 28 de mayo, unos días después de su llegada. Durante su estadía la conductora Inés Gómez Mont también fue fotografiada con un exclusivo bolso marca Chanel.

Finalmente, el día de su cumpleaños, Gómez Mont le escribió un mensaje a Montijo para celebrarla: “Tenerte en mi vida es una bendición. Tener una amiga como tú, es de las cosas que más agradezco al cielo. Te deseo un año más de plenitud, salud y amor. Gracias por cada cumpleaños juntas, por grandes historias y por momentos inolvidables, que nunca nunca se nos acaben las carcajadas que nos unen”, escribió el 5 de junio de ese mismo año.

Hay que recordar que Inés y Galilea tienen una de las amistades más sólidas en el mundo del espectáculo, según lo dicho por ambas. Aunque esto no siempre fue así. FOTO: Instagram/@inesgomezmont

Hay que recordar que Inés y Galilea tienen una de las amistades más sólidas en el mundo del espectáculo, según lo dicho por ambas. Aunque esto no siempre fue así: mientras Gómez Mont trabajó en Ventaneando habló mal de Galilea durante una de las emisiones.

Aunque rápidamente se arrepintió, según contó durante una entrevista. Así que resolvió en buscarla y pedirle disculpas: “Yo hablé mal de Galilea (...) y cuando salí del programa me arrepentí y le hablé por teléfono, le pedí una disculpa. Y ella me dijo que nunca en su carrera algún periodista le había hablado para pedirle perdón. Me dijo que le gustaría tomarse unos tequilas conmigo y conocerme”, contó en el 2019 a Primer impacto.

El intercambio se hizo público en el 2014, cuando Inés presumió en su cuenta de Instagram el regalo que hizo a Galilea en la Navidad de 2013 CAPTURA: Instagram/inesgomezmont

“Nos caímos muy bien y de ahí nos hicimos grandes amigas”, concluyó. Además, en su amistad han abundado las muestras de cariño, como el exclusivo bolso Birkin 35 en color negro de la marca francesa Hèrmes, que Inés regaló a Galilea en el 2013 y que en el mercado alcanza la cifra de entre dos y cuatro millones de pesos.

El intercambio se hizo público en el 2014, cuando Inés presumió en su cuenta de Instagram el regalo que hizo a Galilea en la Navidad de 2013: “¡Mana, me encantó verte con el detalle que te di de Navidad! Jaja, I love you”, escribió en el post que data de enero de ese año, insinuando que regaló el bolso a su amiga.

SEGUIR LEYENDO: