El día que Daniel Bisogno casi se ahoga con una pasa

Video: Twitter @VentaneandoUno

En una anécdota compartida en el Twitter de Ventaneando, Pedro Sola narró el momento en el que su compañero Daniel Bisogno estuvo a punto de ahogarse con una pasa momentos antes que de que el equipo del programa saliera al aire.

Sola empezó a contar la historia aclarando que su compañero siempre está distraído. “A unos minutos de empezar el programa, Daniel Bisogno como siempre, ya saben que está en la luna, pero eso sí, come y come, y con el teléfono”, comentó el presentador

De repente, Daniel aventó su teléfono al suelo, aseguró Pedro, y junto a Pati Chapoy mencionó que se les hizo raro que no se agachara para recogerlo, inmediatamente escucharon que el conductor empezó a tomar aire con dificultad. El también economista demostró el hecho con una dramatización del momento.

Daniel Bisogno se caracteriza por sus comentarios polémicos en "Ventaneando" (Fotos: Captura de pantalla Instagram/@bisognodaniel)

Bisogno fue auxiliado por un “alma caritativa” que al ver los gestos del conductor, lo tomó de la cintura para aplicarle los primeros auxilios. El actor de teatro logró escupir la pasa amarilla que se estaba comiendo.

“¡Casi me muero público! Casi me muero, no sabe usted lo que sentí, no me entraba aire por ningún lado. Horroroso”, confesó Daniel después de que Pedrito terminó de contar la anécdota.

El presentador aseguró que esto ya le ha sucedido otras veces, y su reacción ha sido tratar de respirar por la nariz, pero aseguró que el aire no logra pasar.

Confesó que entró en desesperación y esa fue la razón por la que se levantó repentinamente. “Aventé mi teléfono, que es casi nuevo, pero no me importa público ya sabe que la desesperación por la vida es primero y corrí como pavo, de un lado a otro”.

Daniel Bisogno volvió a Ventaneando después de unas vacaciones con su hija Michaela (Foto: captura de pantalla Twitter/@ventaneandouno)

Daniel Bisogno estuvo fuera del programa Ventaneando por semanas durante el mes de mayo para disfrutar unos días de vacaciones en Disneylandia con su hija Michaela.

El actor teatral compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar los agradables momentos que pasó con la menor. En uno de los videos se les puede ver juntos en una montaña rusa. Al inicio, su hija parecía estar insegura en la atracción, pero recuperó la confianza al estar a lado de su padre, y todo terminó entre risas y suspenso.

Las siguientes imágenes de Daniel en el parque de diversiones, son de él junto a su hija con personajes famosos como Elmo y también registraron su visita en el acuario.

Bisogno aprovecha cada momento con su hija (Foto: captura de pantalla Instagram/@bisognodaniel)

En esa misma red social, el presentador ha aprovechado para presumir la relación que tiene con su hija a través de diversas publicaciones dedicadas a Michaela. Desde vacaciones en la playa, o acampando en la habitación de ella. En el programa ha dicho abiertamente que la relación con su hija es la que más le importa.

En diversas ocasiones se ha especulado que su ausencia en Ventaneando ha sido por sus comentarios controversiales que han traído problemas al canal. Mara Patricia Castañeda compartió la entrevista que le hizo a Pati Chapoy donde habló del problema que tuvo Daniel con uno de los ejecutivos por la irreverencia que lo caracteriza.

“Hoy día, Daniel está en el programa pero sí hubo algo que incomodó mucho a Alberto Ciurana en diciembre. Me creerás que ni siquiera recuerdo qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo. Entonces se le descansó por órdenes de Ciurana”, comentó Chapoy.

Chapoy ha hecho todo lo posible para que Daniel se quedé en Ventaneando (Foto: captura de pantalla Instagram/@bisognodaniel)

La conductora confesó que ella intercedió por Daniel ante al ahora fallecido Alberto Ciurana, para que se quedara en Ventaneando porque se aproximaba la celebración del 25 aniversario del programa de TV Azteca.

