Los “arreglitos” estéticos de Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante

Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante buscan lucir mejor a través de procedimientos (Foto: Instagram/@bisognodaniel/Facebook/@GustavoAdolfoInfanteOficial)

Los arreglos estéticos son un asunto constante en el medio del espectáculo, donde desde hace años podemos ver a las famosas en la competencia por hacer lo posible para mantenerse hermosas, lucir una gran cabellera, lozanía en el cutis, labios pronunciados y una figura de impacto con la que el público les profese su admiración.

Pero cada vez es más frecuente que los caballeros, galanes y no tan galanes del espectáculo se sometan también a “arreglitos” estéticos para agradar a su público. Ya sea con gimnasio para esculpir un físico atractivo, o con otros procedimientos relacionados con la cosmetología, algunos hombres buscan mejorar su apariencia.

Y es que esta tendencia no únicamente se ve en modelos y actores de telenovelas, sino que ya alcanzó al gremio del periodismo de espectáculos, pues dos reporteros de programas rivales compartieron qué se realizaron o que están por someterse a un tratamiento estético.

Colágeno en el rostro, el tratamiento de Bisogno (Foto: Captura de pantalla)

Se trata de Daniel Bisogno y Gustavo Adolfo Infante, quienes acaban de “pecar de vanidad”. Fue a través de redes sociales donde el polémico conductor de Ventaneando compartió algunos momentos durante los cuales se le puede ver someterse a un tratamiento de belleza: en la serie de imágenes se ve que le inyectan algo, lo cual aseguró el conductor es colágeno.

Este tratamiento le brindará al actor detrás de “La güera Limantour” un aspecto más joven en su piel. Bisogno no dudó en arrobar a su doctor, Javier Derma, quien se encargó de su tratamiento. “Con el mejor. Confío en ti. El verdadero colágeno lo pone Javier Derma. Gracias”, escribió en sus historias.

A juzgar por las imágenes compartidas por el discípulo de Pati Chapoy, el colágeno se lo colocó en los pómulos y las mejillas, así como el cartílago de su nariz, esto para darle una mayor firmeza y estructura a su rostro.

Varias horas después el famoso compartió el resultado de su tratamiento con una selfie donde aparece sonriendo. En la imagen se le puede ver en la playa, con una playera negra sin mangas. Sin descripción en la imagen, Bisogno deshabilitó los comentarios y sólo pueden leerse los de su doctor y el de Anette Michel, quien le dejó corazones.

La imagen con la que el reportero presumió los efectos de su tratamiento (Foto: Instagram/@danielbisogno)

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante también anunció hace poco en su segmento del programa Sale el sol que se va a operar los ojos para tener una mirada menos cansada y una expresión más iluminada.

“Les aviso de una vez, me voy a operar los párpados para que se me abran más los ojos porque ya por la edad empiezan a caerse los ojos”, dijo el periodista de manera franca y sin tapujos, además deseó ser él mismo quien comunicará la noticia para que después “no se haga chisme”.

“Para que el día de mañana no digan ‘Cachamos a Gustavo Adolfo Infante…’, no, no, no, yo lo dije aquí en Última palabra que me iba a operar los párpados”, añadió el periodista de Grupo Imagen.

Infante admitió que no le gustan sus párpados caídos (Foto: Captura de Pantalla/YouTube/@Gustavo Adolfo Infante)

Apenas el día de ayer, miércoles 6 de septiembre, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al aparecer en un live en su cuenta de Instagram, desde donde se captó en un consultorio médico. La presentadora se dejó ver al lado de una doctora, quien fue la encargada de someter a “Gali” a un peculiar tratamiento.

La conductora "agradeció" su cuello a su madre (Foto: Captura de pantalla)

“Es para estimular colágeno sin necesidad de inyectar absolutamente nada, el objetivo es que las células trabajen, las células están dormidas desde que tenemos 25 años y es un procedimiento para que empiecen a trabajar, a generar colágeno y elastina. Es un tratamiento para rejuvenecer el cuello, el abdomen, en general la piel”, expresó la doctora que la atendió.

