Raquel Bigorra recordó su distanciamiento con Daniel Bisogno y negó ser “brujera”

Bigorra y Bisogno eran amigos cercanos (Instagram)

Aunque comenzó su carrera hace ya varios años en los foros de Televisa, Raquel Bigorra encontró otros horizontes al paso de los años y su presencia ante el público ha transcurrido en distintos espacios. Ahora la cubana regresó a la televisora, pero no como conductora invitada ni en busca de alguna audición, sino que proyectando su faceta de cantante.

La presentadora llegó al programa Hoy este viernes 23 de julio, hecho que sorprendió a muchos ya que Bigorra era uno de los rostros más famosos de Venga la alegría y en general de TV Azteca, empresa donde probó suerte con distintos productos televisivos como Las tardes con la Bigorra y Raquel y Daniel.

Esta vez, Raquel acudió como invitada para promocionar su faceta como cantante, misma que ha retomado al lado de la Sonora Dinamita con la canción Miénteme. Enfundada en un vestido plata de gala, la cubana tuvo un buen recibimiento en el matutino de Televisa, cuyas presentadoras hicieron sentir como en casa.

Bigorra se encuentra en promoción de su tema "Miénteme" (foto: Instagram/@rbigorra)

Fue al salir de su presentación en la televisora cuando Raquel se enlazó con el programa Chisme no like! donde revivió aquel escándalo que la confrontó con su compadre Daniel Bisogno.

Y es que recordó cómo ella y el presentador de Ventaneando se distanciaron porque trascendió que supuestamente la cubana habría vendido a una revista información de la vida privada de Bisogno, hecho que no se ha podido comprobar, pero que terminó con la amistad de los dos famosos.

“La campaña mediática no fue un día o dos, era diario y el resto de los programas también retomó. La historia era atractiva, como una telenovela: los amigos compadres perfectos y la comadre lo apuñala por la espalda y lo traiciona y entonces se borra la otra parte de lo que en realidad era la nota”, expresó la conductora quien invitó a Daniel Bisogno a actuar con libertad:

“Estamos en unos tiempos que qué más da cuál es tu preferencia sexual, su urgencia de taparlo era porque en tantos años nunca se ha reconocido y eso a lo mejor en lugar de señalarlo, -si lo señala más tiempo se va a tardar más tiempo en reconocerse como persona y aceptarse-”, añadió.

Con su faceta de cantante busca complacer a su público (foto: Instagram/@rbigorra)

“Me imagino que ha de haber sido muy fuerte para él después de muchos años de cómo se expresó de la comunidad gay, de las personas con diferentes preferencias sexuales y cuando lo cacharon, pues volteó la historia, me echa la culpa a mí, se vuelve esto tan mediático que a todo el mundo ya se le olvidó cómo había comenzado todo”, contó a la emisión transmitida por YouTube.

Raquel recordó que otros famosos la apoyaron cuando se dio a conocer el distanciamiento entre ella y su compadre: “Se subieron al barco muchos, de la comunidad artística, hay muchos que no se prestaron a juego, estuvo bien difícil”, recordó.

Raquel Bigorra dijo que Daniel Bisogno montó un "circo mediático" (foto: Instagram/@rbigorra)

Y es que en medio de este escándalo, algunas publicaciones también incluso vincularon a la cubana con la práctica de la religión yoruba.

“Hasta brujera me dijeron, te lo juro que no es nada malo que tampoco es algo que me ofende. No practico la religión todavía, no soy santera, no tengo ni protección, yo no uso ni hilitos rojos, siempre digo que mi trato es directo y es una religión muy bonita que requiere un compromiso. Por eso es que yo nunca he recibido nada de parte de la religión yoruba, pero no porque le haga el feo ni nada sino que se necesita mucho compromiso. Yo no tengo nada de eso, la gente que ha ido a mi casa lo sabe nunca tengo ni collares”, expresó.

