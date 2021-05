Ventaneando: cuando Daniel Bisogno lloró tras su pelea con Ana Bárbara

Infobae

Daniel Bisogno ha sumado varios escándalos desde que comenzó su carrera gracias a la conducción de Ventaneando, programa al que ha pertenecido desde 1997. No es secreto para nadie que esta producción dedicada a noticias de espectáculos ha sido blanco de más de una crítica o pelea con terceros.

En el caso específico del también llamado “Muñe”, muchos de los problemas que ha tenido tienen que ver con sus comentarios fuera de lugar. Siempre tiene algo que decir y, aunque sea a modo de broma, más de una celebridad ha estado de acuerdo en que llega a ser hiriente y ofensivo.

Uno de los pleitos que ha tenido recientemente fue contra Javier Ceriani luego de que le llamara “bruja malcogid*” en pleno programa en vivo. No obstante, mucho antes de su pleito con el conductor de Chisme No Like, Bisogno tuvo en su historial una marca importante, misma que vino de la mano de Ana Bárbara.

Ana Bárbara enfureció cuando Daniel Bisogno le llamó "marciana" (Fotos: @bisognodaniel / Instagram - @anabarbaramusic / Instagram)

Ya no queda claro si esto ocurrió a finales de los años 90 o a principios de siglo, pero todo se originó cuando Aurora Valle dio una nota sobre una cirugía estética que se había hecho Ana Bárbara recientemente. Como es costumbre del programa, los conductores dieron sus opiniones al respecto y Daniel, sin medir su lengua, soltó comentarios burlones sobre la apariencia de la Reina Grupera.

De este modo, el Muñe llegó a decir que Ana Bárbara tenía los ojos muy separados y que parecía marciana. Esto lo vio desde su casa Lourdes Mota, madre de la cantante. Inmediatamente después de que Bisogno hiciera estos comentarios sobre la compositora, la señora Lourdes contactó a su hija para hacerle saber lo que ocurrió.

Por supuesto, esto despertó la furia de Ana Bárbara y, al poco tiempo, se hizo con el contacto de Pati Chapoy para hacerle una petición: que le permitiera visitar el foro de Ventaneando para poder encarar a Bisogno y exigirle que repita lo anteriormente dicho. La conductora líder del programa no tuvo problema con aceptar y la intérprete ya estaba en el lugar el mismo día que tuvieron esta llamada.

Daniel trató de manejar la situación con su sentido del humor, pero fue en vano (Fotos: @bisognodaniel / Instagram - @anabarbaramusic / Instagram)

Pati no dio aviso a ninguno de sus compañeros de conducción, por lo que los tomó por sorpresa verla entrar y sentarse (junto con Irma Serrano, “La Tigresa”) al lado de Chapoy. De ahí en adelante, en cuanto tuvo la oportunidad, Ana Bárbara retó a Daniel:

“(A ver) si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí”, dijo la Reina Grupera notoriamente enojada. Bisogno, quien trató de manejar la situación de la forma más tranquila posible, trató de reírse de la situación haciendo sus típicos chistes. El problema es que la cantante no cedía y siguió insultando a Daniel.

“Tú ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza”, explicó. “Pero a tu madre le has de haber causado (varios) desde que naciste y vio esa cucaracha que nació...”. Daniel siguió sin responder con insultos, pero hubo un momento culminante en el que Pati Chapoy le explicó a todos que Ana Bárbara estaba dispuesta a ser entrevistada por ella con la condición de que sacaran a Bisogno del set... y lo logró.

Mucho tiempo después, Ana Bárbara aclaró que no odia a Daniel Bisogno (Fotos: @bisognodaniel / Instagram - @anabarbaramusic / Instagram)

Todos recuerdan cuando Daniel salió de cuadro, pero también cómo tuvo un fallido intento de hacer las paces con la cantante de Lo busqué cuando llegó con un ramo de flores para disculparse. Ana Bárbara siguió sin calmarse y el conductor volvió a salir del set.

Tiempo después, en entrevista para Historias Engarzadas, Pati Chapoy recordaría ese día. Comentó que, cuando terminó el programa, Daniel se puso a llorar. Según lo que contestó el conductor, su llanto era debido al enojo que sintió contra su compañera de programa y con la gente de producción por haberlo acorralado sin siquiera avisarle que iría Ana Bárbara.

En cuanto a la cantante, también llegó a explicar que ese incidente fue producto de una rabia ciega, misma que no debió permitir que le ganara. Aun si en ese momento tenía deseos de “venganza”, aclaró que en realidad no odia a Daniel Bisogno y que sólo fue víctima de su “hormona alborotada”.

