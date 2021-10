Arturo Vázquez, hijo de Isela Vega, reveló por qué terminó abruptamente su carrera musical

Los bienes de su madre, Isela Vega, se repartieron entre él y su hermana (Foto: Instagram/@arturovazquez80s)

Arturo Vázquez, Hijo del cantante Alberto Vázquez y de la actriz Isela Vega, fue un músico reconocido que tuvo su gran momento en los años ochenta, pero su carrera concluyó de un momento a otro. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante el actor reveló la razón por la que dejó la música.

Arturo confesó que cuando se encontraba practicando para su tercer disco de estudio, no estaba muy contento con su realización, pues mientras él estaba grabando boleros y música pop, el rock en español seguía creciendo. “Yo estaba ensayando las canciones de Anibal Pastor para mi tercer disco, dije: ´a como veo las cosas, no voy a acabar este disco’, me ponen a ensayar canciones muy pop y también vi lo que estaban ensayando los Enanitos Verdes y Soda stéreo, dije: ‘no me hagan esto por favor’”.

El actor sugirió otros temas que le había conseguido quien fue su primer productor, pero la disquera se negó a grabarlos por falta de presupuesto. “Hay canciones de Marco Flores de España, que me había enviado el productor de mi primer disco y me había dicho: ´Vente para acá, te estamos esperando para hacer el disco´, ‘no, cobra muy caro, no podemos, no nos llega el presupuesto´”.

Anibal Pastor llamó al fundador de la disquera IM, Ignacio Morales Perea, para que hablara con Vázquez ante su actitud. “le llamó y le dijo: ‘Oye, habla con Arturo, porque está insoportable, no quiere ensayar´, entonces me dice: ‘Te habla Nacho’, agarro el teléfono y me dice: ‘¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta ensayar?’, ‘Pues la verdad no, no mucho’ ‘Pues sabes que, no la grabes y punto, se acabó’.

El dueño de la compañía decidió terminar su contrato con el intérprete de Noches de Rock y Tristeza. “Me dice Anibal: ‘No, ya se acabó el ensayo´ y entonces me voy a mi casa y se acabó. Me voy año y medio a la banca, sin hacer Siempre en Domingo, pues yo estaba dos o tres veces cada dos meses. Yo vivía de los programas de ahí y del proyecto XETU”.

Después de que el cantante se quedara sin trabajo, en 1985, Arturo perdió su casa por culpa del temblor, por lo que tuvo que vivir con su amigo Héctor Rodríguez, quien fue guitarrista de José José. Dos años después tuvo que decidir si seguía con su carrera o iba a dejar la música.

“Mi mamá estaba en Los Ángeles, donde ya tenía nexos en Hollywood, porque hizo varias películas ahí y también tuvo grandes amigos y hablo con ella en 1987 y me dice: ‘¿Qué vas a hacer?’ y le dije: ‘No sé'. Tenía dos opciones; podía seguir de terco para entrar en el círculo del rock mexicano, pero yo venía de Televisa, de Siempre en Domingo, yo era fresa y nunca iba a entrar, jamás me invitaron y mi mamá me dijo: ´tienes una nueva opción, vente para acá, empieza una nueva vida’ , mi padrino me dio para mi boleto de camión para Tijuana”.

“Ese dolor del alma de haber perdido el partido de tu vida, comparado con las horas de recorrido fue lo de menos” concluyó Vázquez

El cantante decidió estudiar actuación y volvió a Televisa a Finales de los años noventa para participar en diversas producciones como: El privilegio de amar, Las vías del amor, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. También ha participado en películas como Euforia, Cristiada y Gloria.

