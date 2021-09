“Es muy cotorra”: Sylvia Pasquel negó que Silvia Pinal tenga nuevo novio

Sylvia Pasquel aclaro los rumores del nuevo noviazgo de su madre (IG: sylviapasqueloficial)

Hace unos días, Silvia Pinal celebró sus 90 años de vida entre familiares, amigos y reporteros de diversos medios de comunicación, con los que platicó acerca de cómo vive su vida al llegar a tan avanzada edad.

La legendaria actriz afirmó que no tiene ninguna molestia, pues puede realizar las actividades que desee sin complicaciones: “Pues yo llego a mi edad bastante bien, yo me siento bien, además puedo comer, puedo beber, puedo bailar... puedo amar”, dijo Silvia Pinal.

Tras las afirmaciones de Silvia, el reportero del programa matutino Hoy, le preguntó a la actriz si le gustaría tener un nuevo amor en su vida, a lo que ella respondió: “Cómo me gustaría… ¡Cómo me gusta!”, afirmó entre risas y continuó: “el novio que tengo me gusta como es, es guapo, simpático, le gusta cantar, tiene unos ojos muy bonitos y pues, me gusta. Su nombre es secreto”, dijo la artista al bromear con los reporteros.

A pesar de que Silvia declaró acerca de su presunto novio a manera de broma, varios rumores afirmaron que la actriz sí tenía una nueva pareja a sus 90 años, lo cual fue desmentido por su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, quien afirmó en una entrevista para Sale el Sol que su madre suele hacer este tipo de bromas a menudo.

Sylvia Pasquel afirmó que su madre "es muy cotorra" (Foto: Cuartoscuro)

“Es muy cotorra mi mamá. ¡Imagínate un novio a estas alturas! ¿Los dos en sillas de ruedas o cómo? No es cierto, lo que pasa es que con Cravioto, quien es el que siempre le lleva las mañanitas le dice que es su novio, pero es una broma, ya la conocen”, dijo la actriz.

El pasado 13 de septiembre, Silvia Pinal cumplió 90 años, por lo cual diversos artistas y familiares de la actriz le hicieron llegar sus felicitaciones. Tal fue el caso de su nieta, Michelle Salas, quien le dedicó un cariñoso mensaje por medio de su cuenta de Instagram:

“Hoy cumple años la reina de mi corazón. La que me enseña día a día que el amor incondicional existe. Gracias por ser un ejemplo de vida e inspirarme cada segundo que paso junto a ti”, afirmó la hija de Luis Miguel y continuó: “Mujer luchadora, perseverante, noble y cariñosa. Te admiro de sobremanera. Doy gracias a Dios cada día por darme la oportunidad de tenerte conmigo. Por muchos años más de risas, anécdotas y momentos inolvidables juntas”.

Sylvia Pasquel felicitó a su madre por su cumpleaños número 90 con un emotivo mensaje (IG: sylviapasqueloficial)

Por su parte, Sylvia Pasquel también le dedicó un mensaje por medio de su cuenta de Twitter: “¡Feliz cumpleaños mamita preciosa! Me siento muy afortunada y feliz de que sigas con nosotros, es un gozo poder abrazarte, besarte y escuchar todos tus consejos. Hoy y siempre te celebro mi diva preciosa, ¡Te amo infinitamente mamá! Felices 90, Silvia Pinal”, escribió la actriz.

El 7 de septiembre, días antes del cumpleaños de su madre, Sylvia Pinal vivió los efectos del fuerte sismo que tuvo como epicentro la ciudad de Acapulco, Guerrero, donde la actriz tiene una casa, la cual sufrió severos daños tras el movimiento.

En una entrevista para Ventaneando, la actriz contó cuáles fueron los daños que sufrió su inmueble: “Me mandaron fotos donde se ve que se cuarteó una gran parte de la alberca, el piso, me preocupa mucho un barandal que tengo de cristal, porqué es muy peligroso, no se puede subir ni bajar de la casa porque hubo un derrumbe dentro”, afirmó la actriz.

