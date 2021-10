La guía completa de los galanes de Martha Higareda: de Diego Boneta y el “Canelo” Álvarez a Lewis Howes

La actriz mexicana Martha Higareda es una de las mujeres más codiciadas en el mundo del espectáculo FOTO: DEMIAN CHçVEZ/CUARTOSCURO.COM

La actriz mexicana Martha Higareda es una de las mujeres más codiciadas en el mundo del espectáculo, y aunque a lo largo de su carrera ha sido sumamente hermética sobre quién podría ser el dueño de su corazón, hay algunos galanes que sí salieron a la luz.

Algunos se han confirmado, otros han quedado como rumores y especulaciones. Como sea, esta es la guía definitiva para entender la vida amorosa de la actriz de películas como No manches Frida y Amarte duele.

Cory Brusseau: la boda y el divorcio

En el 2016, Martha confirmó, durante una entrevista en una alfombra roja, que contrajo matrimonio con el actor Cory Brusseau en mayo de ese mismo año, a quien conoció durante su trabajo en la película Cásese quien pueda.

La ceremonia se celebró en la isla de Hawái, Estados Unidos, y habría sido un festejo sumamente íntimo entre la pareja y sus familiares. Sin embargo, el matrimonio llegó a su final sin previo aviso en el 2019, cuando Martha confirmó su divorcio para el programa Sale el Sol.

“Cory es una gran persona y me casé con mi mejor amigo, pero muchas cosas que tienen que ver con valores muy básicos de cómo criar a los hijos de ese tipo de cosas no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel”, expresó en la más reciente entrevista del canal de YouTube de Yordi Rosado.

El matrimonio llegó a su fin en el 2019 Fotos: @CarmenMaColado / Twitter

Aunque aseguró que no quedaron en malos términos, la separación afectó profundamente a Martha, quien se sentía “la más fea”: “Después del divorcio me sentía con una vergüenza, la más fea… Nos casamos, nos fuimos de luna miel, en la luna miel tuvimos problemas, después nos fuimos a Vancouver e intentamos de cierta manera ajustarnos, pero no se pudo, regresamos de allá y pasaron tres meses difíciles, nos tenemos que separar porque yo tengo muchas ganas de tener hijos, de tener una familia, pero si no conectamos en esto no quiero traer niños al mundo”, añadió.

Sin embargo, eso no detuvo a Martha para continuar en la búsqueda de un compañero para compartir la vida y formar una familia.

David Korins: amor por el teatro

Martha emprendió una relación con el productor de teatro David Korins Foto: Emmy

Durante los primeros meses de 2020, casi un año después de que anunció su divorcio de Brusseau, Martha emprendió una relación con el productor de teatro David Korins, con quien además compartió la cuarentena ocasionada por la pandemia de Coronavirus en la ciudad de Nueva York.

“Estamos muy contentos y lo admiro mucho. Es un productor y diseñador de producción de Broadway. Tengo mucha admiración por su trabajo. De él como persona y por su trabajo. Es un gran ser humano y somos súper compatibles”, expresó durante una entrevista para Ventaneando en junio de 2020.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su final tiempo después. Aunque no es clara la razón por la que decidieron separarse, Martha confesó en su podcast De todo un mucho, que terminó sumamente lastimada y cansada por su separación.

Lewis Howes: polémico noviazgo

El grupo de amigos acudió al encuentro en las Vegas Nevada (Foto: Instagram/@thebigpygmy)

Aunque en un inicio no fue clara sobre su relación con el beisbolista Lewis Howes, hace unas semanas, se confirmó que Martha actualmente tiene una relación sentimental con el deportista que saltó a la fama por su relación con Yanet García, con quien terminó luego de un escándalo que especuló que Martha fue la “tercera en discordia”.

Sin embargo, la misma actriz lo desmintió: “No, para nada (No provocó la ruptura). Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin. Él habla muy bonito de ella, qué raro ni al caso. Lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar... estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, expresó para Ventaneando en julio de este año.

Después de eso, la pareja cada vez más se muestra junta en redes sociales. E incluso, ahora comparten amigos. Pues, recientemente, la pareja compartió una cena con el actor y amigo cercano de Martha, Omar Chaparro. Actualmente, el deportista sería el dueño del corazón de Martha.

Diego Boneta y El “Canelo”: rumores

En el área de los rumores, se ha especulado que Martha también ha tenido amoríos con otras figuras del espectáculo, como Diego Boneta y Saúl “El Canelo” Álvarez.

Sin embargo, la actriz ha desmentido esto en múltiples ocasiones, aclarando que todo se trata de especulaciones y que sostiene una buena amistad con ambos.

Aunque en una ocasión, en su podcast De todo un mucho, contó una cómica anécdota del día que conoció a el “Canelo” y lo confundió con un narcotraficante por su manera de vestir y de actuar: “Tenía el acento medio norteño, un poco, pero no tan norteño. Entonces yo por dentro dije ‘híjole, ¿será que son narcos?’”, contó Martha que pensó sobre el púgil cuando lo conoció.

