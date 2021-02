“Era Tutankamón”: Martha Higareda reveló el peor defecto de Aislinn Derbez al dormir

Las famosas celebraron juntas el Día del amor y la amistad (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Durante las últimas semanas las actrices Martha Higareda y Aislinn Derbez han presumido una profunda amistad que el pasado fin de semana las llevó a celebrar juntas el Día del Amor y la Amistad en una divertida pool party y revelar uno de los grandes defectos de la hija de Eugenio Derbez al dormir.

Higareda fue la encargada de ventilar los hábitos del sueño de su gran amiga, quien sólo atinó a reír y afirmar que adoptó esta técnica al dormir porque tiene los ojos muy grandes y desde que no tiene pareja sentimental.

“Tengo que confesar una cosa. Ais tiene unos hábitos al dormir muy raros. Ella pone almohada acá arriba, lo cual es normal, y dos al lado (rodean su cuerpo), y entonces vine a despertarla en la mañana y ella era Tutankamón”, relató la protagonista de Amarte duele o Cásese quien pueda.

“Y con los ojos abiertos. Tienes los ojos tan grandes que no se te cierran los párpados, no manches”, afirmó entre risas Martha Higareda.

Martha Higareda reveló el peor defecto de Aislinn Derbez al dormir

Aislinn apoyó la historia de su amiga y explicó que su párpado efectivamente es muy pequeño y es muy raro que cierre para que pueda dormir como el resto de la gente, por lo que siempre lo hace con los ojos abiertos.

La protagonista de A la mala también reveló que confirmó que duerme en medio de dos cojines para que le den “amor”: “Las dos almohadas a los lados me contienen, me dan amor, ya que no hay pareja hay almohadas, las almohadas me dan amor. Se llama autocontensión de almohadas”.

Esta pequeña aseveración de la integrante de la famosa dinastía Derbez culminó entre las risas de ambas actrices y la afirmación de Martha Higareda de que esto “estaba muy mal”.

Las actrices compartieron el pasado domingo que celebraron juntas el Día del Amor y la Amistad. Las famosas publicaron varias fotografías y videos de su fiesta en una alberca, donde se dejaron ver en diminutos bikinis que alegraron a sus seguidores.

“¿Quieren saber quién es mi Valentine’s date?”, preguntó Aislinn Derbez en una de sus historias de Instagram y antes de que en la toma apareciera Martha Higareda.

“Qué guapa está mi date, la neta, no me puedo quejar. ¡Envídienme”, dijo la hija de Eugenio Derbez para celebrar a su amiga, quien le respondió con otra broma pesada, característica de su sentido del humor.

“Yo sí me quejo un buen, mi date está del nabo”, dijo mientras reía y bailaba a un lado de la alberca.

También compartieron una serie de fotos de su fiesta en la playa y conversaron con la ex pareja de Aislinn, Mauricio Ochmann, quien en esta ocasión celebró con la hija que ambos procrearon, Kailani.

Esta no es la única ocasión que ambas actrices comparten sus divertidos encuentros, hace unas semanas Martha Higareda grabó a la hija de su amiga y dijo que dormía como si fuera la novia de Chucky, lo que dividió las opiniones entre los seguidores de ambas estrellas.

Además destacó la relación que aún guardan Derbez y Ochmann, quienes han sabido establecer una relación llena de amor, respeto y cordialidad por el bienestar de su hija.

Justamente la semana pasada Alislinn comentó que aún ama profundamente a su ex a pesar de que fue hace un año cuando decidieron continuar sus vidas por caminos separados.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, describió en una transmisión hecha desde la cuenta de Instagram de La Magia del Caos.

Días después, el mismo Mauricio apoyó lo dicho por la madre de su hija menor: “Nos queremos muchísimo, tenemos una relación padrísima, hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Mauricio Ochmann habló de su relación con Aislinn Derbez, a un año de su separación: “Hemos sabido llevarnos bien y somos familia”

Aislinn Derbez habló de su ruptura con Mauricio Ochmann: “No hay compatibilidad mental en muchos aspectos”

Aislinn Derbez reaccionó a la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera: “Gracias por mostrar que puede ser con amor”