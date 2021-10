Sofía Castro confesó sentirse lista para casarse tras dos años de noviazgo

Sofía Castro confesó que está dispuesta a casarse con su novio Pablo Bernot (Foto: Instagram / @sofia_96castro)

Sofía Castro está en el ascenso de su carrera y dispuesta a enfocarse en ser una reconocida actriz como su mamá, Angélica Rivera. Sin embargo, confesó que también tiene el deseo de poder comenzar a formar una familia casándose con su novio.

La hija de El Güero Castro actualmente es parte del elenco de Malverde: el Santo Patrón y esto ha significado todo un triunfo para su carrera artística, pues aunque el día a día en las grabaciones es muy cansado, está compitiendo en rating incluso con su papá.

Sin embargo, expuso que debido a su ahora apretada agenda y la localidad en donde se está grabando la telenovela, ha tenido que alejarse de su pareja Pablo Bernot.

Pablo Bernot y Sofía llevan dos años de feliz noviazgo (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

Fue un procedimiento bastante fuerte todos los días el poder grabar en el Ajusco. La verdad, es que sí estábamos transportados en el tiempo, porque a pesar de que llegabas a casa y dormías y cenabas con él o lo que fuera, durante todo el día estábamos incomunicados”, comentó Castro en entrevista con MezcalTV.

“Le decía (a su novio): ‘¡Amor!, ya voy a llegar, te hablo en ocho horas, diez horas que termine’, entonces Pablo ya sabía que no iba a saber de mí en todo el día”, dijo la actriz.

Aunque esta sea una pequeña prueba para su cariño, Sofía confesó que ella hoy está más preparada que nunca para llegar al altar al lado de Pablo, aunque desconoce si él tiene las mismas intenciones con ella porque no han hablado al respecto.

Y es que cuando en la misma entrevista le preguntaron a Castro si podría haber boda ella contestó: “Posiblemente, pero todavía no”.

Sofía confesó que Pablo la complementa y han logrado crecer juntos (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

Continuó explicando que para ella los dos años que ha estado con su pareja ha sido tiempo suficiente para darse cuenta de que sí está dispuesta a pasar el resto de su vida con él, sobre todo porque su noviazgo ha sobrevivido muy bien a la pandemia y el distanciamiento.

“Claro, yo creo que ya (estoy lista para casarme). A ver, acabamos de cumplir dos años, para muchos es poco para unos es mucho, pero para mí esa convivencia que nos tocó vivir por la situación que el mundo vivió, de alguna u otra manera nos sirvió para ver si estábamos listos para estar o no estar, para decir ‘es esa la persona’ y Pablo sí es esa persona, y estoy muy enamorada y muy contenta.

Hace un año la hija de Angélica Rivera confesó que con Pablo había encontrado paz después de haber pasado por una relación muy violenta. Aunque no reveló la identidad de su ex novio, expuso que esta situación mantuvo a sus padres muy preocupados por su integridad pues los abusos cada vez eran peores.

Antes de Bernot, la actriz vivió una relación llena de violencia (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

Y es que la actriz afirmó que ambos eran muy jóvenes por lo que ella misma no sabía cómo valorarse y por ello la situación fue empeorando hasta que la violencia se hizo algo cotidiano. Fue entonces que se dio cuenta de que si ella no se quería, nadie lo haría por ella, que tenía que esforzarse en seguir trabajando y en alejarse de esta relación:

“Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mí”, reflexionó.

Ahora que ha encontrado en Pablo un compañero que está dispuesto a crecer con ella y por ello considera que es la persona correcta para su vida.

