Sofía Castro a las narcoseries: se une a “Malverde: el Santo Patrón”

La actriz Sofía Castro confirmó su participación en la teleserie Malverde: el Santo Patrón

La actriz Sofía Castro confirmó su participación en la teleserie Malverde: el Santo Patrón, la producción de Telemundo protagonizada por Pedro Fernández que buscará contar la historia de Jesús Malverde Campos y que se ha visto envuelta en decenas de escándalos.

La hija de Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto “El Güero Castro” confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, en las cuales habló sobre su participación en la superproducción de la televisora estadounidense.

“Vengo saliendo de grabar, estoy haciendo un proyecto increíble, que ya muchos saben, yo no lo había confirmado, ahorita lo voy a confirmar... sí estoy en ‘Malverde, la serie’“, expresó la actriz e influencer, quien también confesó el nombre del personaje que interpretará en la ficción.

“Un proyecto que me tiene muy contenta, muy entusiasmada, muy ilusionada y muero porque conozcan a Lucrecia Luna. Así que espérenla muy pronto porque, de verdad, todo el equipo de Malverde está poniendo todo el corazón. Además de que me la estoy pasando bomba”.

Durante la transmisión de la gala de los Latin American Awards a mediados de este mes, la televisora Telemundo presentó un primer adelanto de lo que será la teleserie de Malverde y mostró las primeras imágenes del actor Pedro Fernández en la piel del “Santo de los narcos”.

Desde sus redes sociales, la televisora también compartió este primer tráiler y presentó el proyecto con la leyenda “La historia jamás contada de una gran leyenda: Malverde, el Santo Patrón. De los creadores de El señor de los cielos y La reina del sur”.

Acompañando el protagónico de Pedro, el elenco de la serie está conformado por Carolina Miranda, Ivonne Montero, Alejandro Nones, Luis Felipe Tovar, Isabela Castillo, entre otros.

En febrero de este año, cuando se anunció que el actor Fernando Colunga había dejado el proyecto, la televisora publicitó que el intérprete de múltiples telenovelas, Pedro Fernández, tomaría el papel protagónico.

En ese entonces, Pedro anunció su ingreso a la producción y habló de las razones por las que aceptó tomar el papel, durante una entrevista en el programa Hoy día: “Con una expectativa altísima, con muchísima ilusión y con mucha alegría les anuncio que voy a ser el protagonista de esta nueva telenovela, serie, importantísima”.

“La verdad es que es un reto maravilloso que tomo con mucho cariño, con mucha emoción y con mucha alegría de que sea un proyecto que el público disfrute muchísimo”, agregó el actor.

Sobre las razones por las que aceptó interpretar a Malverde, el actor platicó que se sentía alejado del mundo de la actuación, pues ya habían pasado más de cinco años desde la última vez que apareció en televisión.

“La primera razón por la que decidí hacerlo es, primero que nada, porque yo considero que ya el tiempo que debí haber esperado entre una producción y otra de lo que he venido haciendo en actuación ha sido suficiente para que el público descanse un poquito de mi imagen”, explicó durante el matutino.

“Y obviamente también me dio muchísimo gusto la invitación por parte de Telemundo, la confianza y todo esto que me han transmitido desde el primer momento en que me hablaron de proyecto”.

Además, Pedro aseguró que la historia que se desarrollará a lo largo de producción televisiva es maravillosa, llena de acción y que mantendrá a las audiencias al filo de sus asientos.

“Es preciosa, de verdad, el público no se va a poder despegar realmente, se va a enganchar muy pronto. Es una historia maravillosa y es un proyecto que para Telemundo, como todos sus proyectos, es muy importante, pero este es un proyecto, diría yo, un poquitito más por la exigencia, por la producción, por el elenco, porque aparte el elenco es extraordinario”, concluyó el actor mexicano.

