Angélica Rivera reaccionó al divertida imagen de Sofia Castro con su novio: “Los amo”

Sofia Castro presumió en sus redes sociales cuál fue la reacción de su Angélica Rivera cuando grabó un pequeño video y lo compartió a través de su cuenta privada de Instagram. En el fragmento se puede ver a la actriz y su novio Pablo Bernot abrazándola tal cual a la famosa escena de El Titanic.

El 1 de septiembre de este año la pareja cumplió 2 años de relación y, quien en su momento formara parte de la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, toma cada oportunidad para presumir su noviazgo con su pareja a través de sus redes sociales.

En la imagen que tomó su madre y actriz, Angélica Rivera escribió: “JAJAJA, LOS AMO”, la exPrimera Dama, se ha visto compartir varias imágenes disfrutando tiempo con sus hijas, por su parte, Sofia retomó la fotografía y añadió debajo de ella: “HAHAHA, INVENTADOS, INVENTADOS ¡LOS AMO!” y musicalizó con la icónica melodía del Titanic My Heart Will Go On de Céline Dion.

Sofia Castro compartió una publicación de su madre donde se ve abrazada de su pareja Foto: Instagram/@sofia_96catro

Pablo Bernot es hijo de una de las familias más destacadas de Morelos, ya que es hijo de Francisco y Rebeca Bernot, dueños del hotel Las Mañanitas en Cuernavaca, ahí la pareja de Sofia ocupa el puesto de director de nuevos proyectos. Su familia se compone de sus padres y sus tres hermanos, Francisco, Diego y Lorenza, la última fue concursante de Miss Universo.

En una entrevista para la Revista Quién, la actriz y youtuber Sofia Castro habló sobre su relación, la posibilidad de llegar al altar, sus proyectos y la relación con su padre con quién hace poco fueron de viaje.

“No, todavía no, es que, si digo que sí hay planes de boda, porque ya lo hemos platicado, ya mañana me van a poner ustedes hasta fecha, entonces, no. Vamos a cumplir dos años y obviamente cuando estás con alguien y va fluyendo mucho la relación y van surgiendo planes” rememoró la actriz que salió en Luis Miguel la serie de Netflix.

El novio de Sofía Castro también acudió al viaje familiar. (Foto: @reginacastroooo/ Instagram)

Recalcó que sus progenitores (Angélica Rivera y El “Güero” Castro) desde un comienzo han tenido buena relación con su pareja: “Pablo se ganó a mis papás bastante rápido, mis papás lo quieren mucho, mi mamá lo adora”, explicó en su momento la actriz mexicana que reside en Estados Unidos.

“La verdad es que es a base de confianza y respeto, Pablo es un niño que me ha apoyado muchísimo en mi trabajo, yo a él y la verdad es que lo hemos sabido compaginar muy bien”, dijo tras explicar que Pablo Bermont la ha apoyado a pesar de ser en gran parte una relación a distancia, gracias a sus viajes de trabajo.

Por otra parte, la actriz mexicana hace algunos días recordó la relación de hija-padre con Enrique Peña Nieto, fue una entrevista realizada para Suelta la Sopa de Imagen Televisión donde habló de la supuesta vinolencia que pudo haber tenido como hijastra del exPresidente de México: “La gente dijo muchas cosas, tanto buenas como malas, siempre respetamos la opinión de la gente y al final nosotros sabíamos lo que vivíamos”.

Foto: Captura de pantalla de Instagram/@sofia_96castro

“Todo se especuló, todo se dijo, como siempre lo he dicho. Nosotros fuimos una familia de ocho, al final se separaron pero fuimos una familia, pero siempre fue lo que fuimos. ¿Me explico?”, explico negando violencia por parte de Enrique Peña Nieto.

La actriz mexicana, recientemente estuvo inmiscuida tras otra polémica, tras que varios de sus seguidores le comentaron en duda si se ha había inyectado los labios, ella lo negó a través de sus historias de Instagram: “Oigan estoy usando el mismo filtro de la foto pasada, ya me preguntaron si me inyecté la boca, que si no sé qué... ¡No! No es el filtro, no me inyecté, de verdad es el lipstick”, explicó.

