Paul Stanley confesó que una de sus mayores frustraciones se debe a Paco Stanley

La muerte de Paco Stanley conmocionó a México y hasta la fecha sigue siendo un tema controversial, pero para sus hijos fue un evento que los marcó de por vida, como fue en el caso de Paul, quien pese a que lleva una carrera exitosa, confesó que una de sus mayores frustraciones fue el no haber podido crecer con su padre.

En el último programa de Miembros al Aire, los conductores y Lilí Brillanti compartieron cuál ha sido la experiencia con la que más han sentido frustración o que piensan ha sido el mayor fracaso de su vida o su carrera profesional.

Por un lado, Raúl Araiza confesó que el hecho de que no se llene una locación cuando él se presenta o que un programa en que participa reciba bajo rating, lo ha hecho sentir mal, aunque sabe que no se puede echar la culpa completamente.

Jorge “El Burro” Van Rankin dijo que él se arrepiente de lo que hizo durante algunas épocas en las que tuvo problemas con adicciones, pues provocó que su desempeño en ciertos programas no fuera el ideal y no lo tomaran en cuenta para futuros proyectos.

Yordi Rosado sorprendió a sus compañeros cuando les reveló que su mayor frustración fue el haber participado en Big Brother, pues imaginó que sería una gran oportunidad para su carrera, pero su estrategia falló. “Yo quería que me fuera re bien y nada más hice el ridículo”, explicó.

Finalmente llegó el turno de Paul Stanley, quien inició confesándose diciendo que su frustración fue por motivos externos a él. “Tal vez (es) no haber crecido con mi jefe”, reveló. Agregó que no es un fracaso, sino una ilusión que nunca podrá llegar a ser verdad.

Y es que Paul no frecuentaba a Paco Stanley tanto como hubiera querido, pues sus papás se divorciaron y su padrastro fue la única figura paterna que tuvo.

El actor tenía sólo 14 años cuando su padre fue asesinado en medio de un ataque que fue premeditado. Durante otra transmisión de Miembros al Aire, narró que se enteró de la muerte de Paco Stanley cuando estaba en la escuela.

Paul estaba dando una clase de prueba casi al concluir el año escolar, cuando llegó la directora de su escuela y le habló a su maestro para que Stanley bajara, como era una escuela religiosa, lo llevaron a la capilla y le comentaron que le iban a decir algo, pero que tenía que ser fuerte.

Su maestro le dijo directamente que querían secuestrar a alguien de su familia, y que no sabían cómo se encontraba. Paul preguntó si se trataba de su mamá, o de su hermano, e incluso de su padrastro, pero no fue así, al descartar a la mayoría, adivinó que se trataba de su papá.

Cuando lo mencionó su profesor confirmó que se trataba de él, pero qué no conocían muy bien los hechos. Lo habría dejado rezando, pero él salió corriendo, en búsqueda de más información.

“Fui a hablar a la oficina de mi papá, me acuerdo que le marqué y me contestó la secretaria, no identificó que era yo y me dice: ‘perdón, tengo que colgar la línea’, y dije ‘no, no no, soy Paul, por favor dime cómo está mi papá y me acuerdo que dijo ‘tienes que ser fuerte, mataron a tu papá’”, relató el hijo de Mónica Durruti.

Paul ha asegurado en diferentes ocasiones que sus hermanos y él desconocen la causa por la que asesinaron a su padre, pues las investigaciones nunca fueron concluyentes.

