Por qué le dicen “Burro” a Jorge Van Rankin

El conductor de televisión aseguró que le dicen "Burro" desde la secundaria (Foto: IG @burrovan)

Jorge “Burro” Van Rankin es uno de los conductores de programas matutinos más reconocidos en México, aunque su origen no fue en este tipo de formato, ya que sus inicios se dieron en la radio, específicamente en 1986 con un show de rock en español llamado Fusión.

Posteriormente, y tras varios años en este medio, saltó a la televisión con El Calabozo, donde también participaron Esteban Arce, Lencho, Ambriz, La Pared, Quique, Lázaro, Sammy Pérez, La Tachuela, Arturito y Elías.

Aunque tuvo participaciones en telenovelas relevantes como Carita de ángel y Salomé, su gran salto a los ojos de casi todos los mexicanos se dio en 2003, cuando ingresó a la casa de Big Brother VIP en su segunda edición. Para decepción de muchos, salió como sexto expulsado, aunque en marzo de 2004 volvió como estrella sorpresa para la tercera edición, en la cual terminó en cuarto lugar.

A partir de ese momento, el nombre de Jorge Van Rankin era escuchado y leído en todos los hogares mexicanos, aunque siempre resaltó su apodo: “Burro”. Un sobrenombre tan peculiar que hasta podría ser causante de algunos momentos vergonzosos debido a su doble sentido.

Jorge "El Burro" Van Rankin tuvo sus inicios en TV en un programa llamado "El Calabozo" (Captura YouTube)

Sin embargo, para evitar todas las dudas, el propio Van Rankin ha revelado, en diversas ocasiones, el origen de éste, aunque por varios momentos no fue de su agrado. La plática más reciente la otorgó en el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Durante esa entrevista, el conductor del programa Hoy aseguró que su apodo no nació cuando debutó en el mundo del espectáculo, sino que llegó desde su etapa escolar, mientras estudiaba en la escuela La Salle, donde conoció a varios compañeros adinerados, pero fue gracia a uno que le pusieron su reconocido apodo.

“En aquella época yo iba en La Salle de Francia, en la colonia Florida, pinche escuela pedorra. Ahí estaba un güey, Ramón Abascal, que vivía ahí en la calle de Camelia, me acuerdo (...) Tenía un chofer al que le decían “El Burro”. Entonces ese güey rebuznaba y me daba mucha risa. La gente se reía y a mí se me hacía cero cagado, pero gustaba, entonces iba yo por todos lados haciendo eso”, mencionó el también actor, entre risas y el hilarante sonido.

No obstante, se vio forzado a dejar de emitirlo por dos razones. La primera, porque fue operado de las anginas y, la segunda, cuando pasó un bochornoso momento en Acapulco, frente a dos mujeres estadounidenses y sus amigos.

El apodo de Van Rankin es tan conocido que hasta su esposa lo llama así (Foto: Instagram/@burrovan)

“Cuando me operaron de las anginas, en esa época iba yo en segundo de secundaria, nos fuimos a un viaje a Acapulco. Te estoy hablando de los 70 y altos, desde ahí me dicen así. Dejé de hacerle así (rebuznar) cuando fuimos a Acapulco y un amigo dijo ‘El burro, el burro’, y unas gringas de ‘¿Cómo?’. Y él: ‘Donkey, the donkey’, ‘y por qué donkey’, y empecé como pendejo así y las gringas de así de: ‘Ah, que cagado’. Me sentí tan de la chingada que en la vida le volví a hacer como burro, pero se me quedó el apodo”, confesó Van Rankin.

Posteriormente aseguró que desde ese momento jamás había vuelto a hacer como burro, hasta la entrevista con Rosado, aunque reconoció que sintió “rico” volver a hacerlo, y más al estar bebiendo tequila y acompañado de sus colegas.

Tan influyente fue ese apodo que hasta su esposa le dice así y mencionó que cuando lo llaman por su nombre de pila no voltea, pues ya está acostumbrado a que le digan “Burro”. Finalmente, dijo que es “normal” la confusión del origen de su apodo cuando lo relacionan con el tamaño de su pene, situación que no le incomoda y hasta bromea con ello.

