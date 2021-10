“Me tuve que reinventar”: Eugenio Derbez contó a Infobae la experiencia que le dejó la serie “Acapulco”

Acapulco (Foto: Acapulco/Apple TV)

Todo el mundo tiene recuerdos en Acapulco, y algunas de estas han sido inspiración para muchos famosos, tal es el caso de Agustín Lara o incluso ha tenido importantes personalidades como la de Elvis Presley o incluso Elizabeth Taylor, pero en la nueva serie Eugenio Derbez nos regresa a los años ochenta en las playas de México.

En esta nueva serie de Apple TV+ Eugenio Derbez es protagonista de “Acapulco” el cual se basa principalmente en los sueños de Máximo Gallardo, inspirada en la película “Cómo ser un Latin Lover”.

Sin embargo, el actor contó a Infobae México no solo cómo ha sido el proceso de poder producir esta película, sino también las complicaciones que ha tenido desde que llegó a Estados Unidos y cuáles han sido sus retos.

“Volver a nacer”

(Foto: (Eugenio Derbez / Intagram)

Los que han visto las series y programas de Eugenio Derbez sabrán que en algún momento contará un chiste o jugará con las palabras para darle humor a lo que dice. Sin embargo, en “Acapulco” y otras de sus producciones más recientes ha dejado a un lado la comedia para darle voz a un Eugenio serio.

Ante ello el actor confesó que “ha sido como volver a nacer artísticamente, porque llegas a un país en donde mi carta de presentación era: ´yo, mi programa “La Familia P. Luche”, es número uno en México véanlo´, lo veían y, esto es real porque me lo confesaron después, se espantaban. Me decían Oh my god what is this”.

Ante esta reacción Eugenio nos confesó que esa serie “era sobreactuado, porque “La Familia P. Luche es como una caricatura, todo está sobreactuado, pero para ellos era como vomitivo, era To much.”

(Foto: Twitter/captura de pantalla @Eugenio Derbez

“Entonces cada vez que yo intentaba hacer algo me decían: ´no. No muevas la cara, levantaste la ceja, gesticulaste mucho´. Llega un momento que ya te hacen actuar sin moverte: no gesticulas, no hablas y es bien duro, es bien difícil y luego súmale que yo vengo de jugar con palabras”, confesó el actor.

“Todo mi humor era jugar con palabras y llego a un país en donde es otro idioma y no tengo la mayor remota idea de cómo jugar con el inglés. Me tuve que reinventar y no te creas, de repente extraño improvisar y jugar con el superportero, con el ´Óigame no´, porque ahora mi comedia tiene que ser basada en la situación y no tanto en mí”.

Eugenio confesó que su paso por el cine estadounidense lo llevaron a que él creciera en su carrera, pero si extraña la comedia con la que muchos mexicanos lo vieron en la pantalla.

Acapulco (Foto: Apple TV+/Acapulco)

“Ha sido bien duro, bien difícil, me ha dado otros frutos como “Acapulco” o “Coda”, pero no te creas, extraño la comedia en español que es un animal totalmente diferente”.

“Acapulco” nos contará cómo fue que Máximo Gallardo pudo conseguir su trabajo soñado en el hotel Las Colinas, solo que ahora Eugenio interpretará su personaje de adulto.

La serie se estrenará el 8 de octubre en Apple TV+ y cuenta con 10 capítulos, además de la participación de Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco y Carlos Corona.

SEGUIR LEYENDO: