El día que Susana Zabaleta rechazó un millón de dólares para desnudarse

Susana Zabaleta reveló que la invitaron a ser la portada de "Playboy", pero ella se negó por su hijo (Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Susana Zabaleta confesó que hace varios años una famosa revista de entretenimiento para hombres le ofreció pagarle una cifra millonaria con tal de que aceptara posar para ellos, pero decidió declinar la oferta ya que temía las repercusiones que tuviera para su hijo.

Pese a que Susana Zabaleta es una de las mujeres a las que les gusta llevar al escenario su sensualidad, reveló que hace siete años fue invitada por una prestigiosa revista para hombres para que posara desnuda, pero por mucho dinero que le ofrecieron, prefirió no aceptar debido a que su hijo Matías era una niño y pensó que podría verse mal y a él le afectaría para con sus amigos.

“Pues llega uno de mercadotecnia de Playboy y me dice: ‘oye, te ofrezco tanto si sales en la revista’. Le dije ‘no, bajo ninguna circunstancia, te agradezco infinitamente’. Matías tenía ocho años y dije ‘imagínate que los amigos de Matías se la estén jalando conmigo, no está bonito. Muchísimas gracias, te agradezco”, explicó la actriz entre risas.

Susana Zabaleta no aceptó posar desnuda para una revista de adultos pese a que le habrían ofrecido hasta USD 1 millón (Foto: Instagram/@susanazabaleta)

Sin embargo, la persona que la estaba invitando debía obtener un “sí” de su parte, así que continuó insistiendo y ella entonces hizo una broma para que la dejara en paz.

“Le dije: ‘Mira, ni aunque me ofrecieras lo de Demi Moore’. Entonces él se fue, regresó y me dijo: ‘Pues lo de Demi Moore’”, dijo todavía recordando con asombro lo que ocurrió. Y es que décadas atrás Moore fue una de las figuras más peleadas entre las revistas de moda para poder tenerla en su portada.

Una de las publicaciones más famosas a nivel internacional, que logró romper con varios tabús del momento, fue en la que Demi presumió su embarazo de siete meses completamente desnuda para la revista Vanity Fair, pues en ese momento no se consideraba normal que una mujer enseñara su cuerpo en medio de la gestación.

El hijo de Zabaleta animó a su mamá para que posara en Playboy, pero ella no quiso aceptar por las consecuencias (Foto: Cuartoscuro)

Se llegó a rumorar que a la actriz de Hollywood le llegaban a pagar hasta USD 1 millón por posar para cualquier revista y que su imagen fuera puesta en portada, es por ello que Zabaleta hizo la broma al integrante de Playboy.

Susana después le contó a su familia acerca de la propuesta que le habían hecho y la respuesta de su hijo fue que aceptara, pues lo que podría ganar por las fotografías era una gran cifra que no se comparaba con lo que pudiera ocurrir en su entorno, así que le hizo saber que por él, no había problema.

La actriz le hizo saber a Matías que podría resultar una decisión fácil al ver la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo, pero las fotos se quedarían para siempre y ella no estaba dispuesta a ello.

Susana Zabaleta se dijo halagada de haber sido contemplada para posar desnuda en una revista (Foto: Cuartoscuro)

“Ahorita lo estás diciendo así, pero eso se queda para siempre, las fotos se quedan para siempre jamás, y no es lo mismo que alguien te vea en bikini a que ya poses. Entonces, ahí es donde entra... dices ‘no’”, explicó la protagonista de Vivir mata.

Aunque Zabaleta rechazó la oferta, aseguró que se sintió muy halagada al haber sido contemplada para posar desnuda en una revista tan importante en todo el mundo, además de que le estaban ofreciendo pagar la cifra que ella propuso.

“Se siente súper bonito. Es que ya con eso, es que se siente como cuando te escriben una cartita y te mandan de ‘para mí eres el amor de mi vida’, dices ‘no voy a andar con él, pero qué rico’”, dijo divertida la intérprete de Como yo te amé.

