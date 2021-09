“Es circo”: Susana Zabaleta y su postura sobre las polémicas declaraciones de Paty Navidad

Susana Zabaleta se fue contra las declaraciones de Paty Navidad acerca del COVID y pidió al público no tomarla en serio (Foto: Instagram @televisa / @susanazabaleta)

Después de la polémica que se creó debido a las declaraciones de Paty Navidad y su comportamiento respecto a la pandemia por Coronavirus, Susana Zabaleta decidió irse contra la actriz y aseguró que lo que ella dice es digno de un circo.

Recientemente trascendió que Patricia Navidad se contagió de COVID-19 e incluso tuvo que se internada, por lo que surgieron muchas voces que la criticaron por ser una persona que eligió no vacunarse en contra del virus y las teorías que ha publicado en sus redes sociales respecto a la pandemia.

Fue por ello que Susana Zabaleta decidió explicar que para ella lo que dice Navidad sólo es parte de un “circo” que decidió sacar a la luz con tal de llamar la atención del público, pues no pueden ser más que eso las declaraciones de su compañera.

Susana Zabaleta comentó que ella ha separado el circo de las noticias informativas, por lo que aseguró que las declaraciones de Navidad son mentira para llamar la atención (Foto: Instagram @paparazzamx)

“¡Ay!, pero Paty Navidad no es polémica, yo creo que una cosa es circo, y la otra es… hay que saber poner a cada uno en su género y en su forma ¿no?, o sea, no es lo mismo un circo que una ideología”, dijo la cantante ante las cámaras de Sale el Sol.

Aunado a ello, aseguró que dentro de los medios se deben de distinguir los diferentes discursos que la gente realiza precisamente porque una cosa es lo que los artistas pueden decir por polémica y otro lo que dicen porque en verdad lo piensan.

“Siento yo que de repente los medios no hacen esa diferencia, me he divertido muchísimo en vida con las declaraciones de Ninel Conde, me he divertido muchísimo en mi vida con las declaraciones de Paty Navidad, pero eso no hay que tomárselo en serio”, comentó Zabaleta.

Paty Navidad se mostró triste de los comentarios de odio que recibió cuando se dio a conocer que se contagió de COVID (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Al Extremo)

Y es que la semana pasada Paty Navidad se recobró de su contagio y asistió al programa Al extremo, en donde habló de cómo afrontó los comentarios ante su postura sobre la pandemia sanitaria.

Durante su entrevista con Carmen Muñoz, la actriz comentó que a pesar de la gran cantidad de críticas que generaron su comentarios respecto a la crisis sanitaria que aún se vive alrededor de mundo, ella nunca ha deseado el mal a ninguna persona. Asimismo, fue muy contundente al recalcar que nunca negó la existencia de coronavirus.

“¡No me morí, señores! Lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo… Todo lo que quieren contra mí aquí estoy pero la familia es sagrada y se tiene que respetar.

Hay molestia, tristeza, dolor, eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti. Mi locura es sana, no hace daño, no le hago daño a nadie”, dijo entre lágrimas.

Paty Navidad fue polémica en redes sociales cuando comenzó la pandemia, por lo que sus redes sociales son constantemente cerradas (Foto: Instagram/@patricianavidad)

Navidad nuevamente hizo hincapié en que nunca negó la existencia del Coronavirus, pero no quiso hablar de las teorías que había defendido a través de sus redes sociales.

La actriz reveló que llegó a un punto crítico por el que casi fue intubada, pero ella se negó ya que piensa que su cuerpo no hubiera soportado tal proceso.

También aclaró que ella en ningún momento invitó a que la gente no se vacunara, sino que compartió que ella había decidido no hacerlo, pero con ello también aceptó que lo que sucediera sería su responsabilidad, como lo fue contagiarse de COVID-19.

